ثبت الان جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وصن دوانز 29/10/2023 مجاناً علي جميع الاقمار

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب افريقى فى اياب الدور نصف النهائي بالبطولة الافريقية، حيث يبحث العديد من الأشخاص عن الترددات الخاصة بالقنوات المفتوحة التي ستنقل مباراة الأهلي وصن داونز، والتي ستقام اليوم الأحد الموافق 29 أكتوبر 2023، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،و تم تغيير توقيت المباراة بعد تغيير التوقيت الشتوي في يوم الخميس الماضي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي

بعد البحث الواسع الذي قام به العديد من المواطنين، تم الإعلان عن تردد القنوات المفتوحة التي ستنقل مباراة الأهلي وصن داونز في يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر 2023 أعلنت قنوات ON Time Sports وأبو ظبي الرياضية المفتوحة على الأقمار الصناعية أنها ستقوم ببث المباراة. وفيما يلي ترددات القنوات المذكورة:

تردد قناة أو تايم سبورت

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد الخاص القناة : 11861.

معامل التصحيح الخطأ : 6/5.

معامل استقطاب : رأسي.

المعدل الترميز: 27500.

تردد قناة أبوظبي الرياضية 1 المفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات

تردد 11411

الاستقطاب عمودي

المعدل الترميز 3000

المعامل تصحيح الخطأ 6/5

الجودة عالية

تردد قناة أبوظبي الرياضية 2 المفتوحة