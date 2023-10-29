“بتقطع ساعتين بدل الساعة”.. وزارة الكهرباء توضح جقيقة موعد انتهاء قطع الكهرباء 2023 في جميع المحافظات
حرصت وزارة الكهرباء والطاقة على توفير وترشيد الطاقة الكهربائية َذلك من خلال إعداد خطة محكمة من أجل تخفيف الأحمال والتي تتمثل في قطع التيار الكهربائي يوميا لمدة ساعة واحدة فقط في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية بالتناوب وذلك بداية من فصل الصيف، لهذا مع تحسن حالة الطقس يريد العديد من المواطنين معرفة موعد انتهاء قطع الكهرباء في مصر وهو ما سنتعرف عليه في مقالنا هذا إلى جانب بعض من المعلومات الأخرى.
موعد انتهاء قطع الكهرباء في مصر
يتساءل العديد من مواطني جمهورية مصر العربية عن موعد انتهاء قطع الكهرباء في مصر وهذا بعد أن أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة بداية مع فصل الصيف العمل بخطة تخفيف الأحمال وترشيد استهلاك الطاقة من خلال قطع التيار الكهربائي عن كافة محافظات الجمهورية بالتناوب يوميا لمدة ساعة واحدة، الأمر الذي جعل أن يقوم السفير نادر سعد التصريح بأنه الحكومة المصرية لم تحدد حتى الآن وقت لانتهاء أزمة التيار الكهربائي ولكنه أكد أن هذه الأزمة من المحتمل أن يتم الانتهاء منها عند تحسن حالة الجو.
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء
وفرت وزارة الكهرباء والطاقة للمواطنين إمكانية الاستعلام عن فاتورة التيار الكهربائي بكل بساطة وهذا عن طريق القيام بالخطوات التالية والتي تتمثل في:
- يقوم المواطن اولا الدخول على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الكهرباء والطاقة.
- يتم اختيار خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.
- يقوم المواطن بتحديد المكان الذي يتواجد فيه هل هو شركة ام منزل.
- بعد ذلك يقوم المواطن اختيار الفرع الذي يناسبه والذي يوجد في فاتورة الكهرباء ناحية اليمين.
- يقوم المواطن بكتابه رقم الاشتراك والذي يتكون من 10 أرقام.
- حتى يتم عرض آخر فاتورة كهرباء والفواتير السابقة يقوم المواطن بالنقر على إظهار فاتورة الكهرباء.
- بعد إتمام الخطوات السابقة تظهر فاتورة الكهرباء المراد تسديدها للمواطن.