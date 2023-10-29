“ألف مبروك لأصحاب عداد الكهرباء”.. وزارة الكهرباء تعلن رجوع العداد إلى الشريحة الأولى لتخفيف استهلاك الكهرباء في عداد أبو كارت

تعتبر الكهرباء من أهم مصادر الطاقة في حياتنا خاصة خلال فترة الصيف وارتفاع درجة حرارة الطقس حيث أنه في ذلك الفصل يستهلك المواطنين الكثير من الكهرباء بسبب تشغيل المكيفات والمراوح لهذا يبحث هؤلاء المواطنين عن طريقة رجوع العداد إلى الشريحة الأولى والتي سوف نتعرف عليها في مقالنا هذا إلى جانب بعض من المعلومات الأخرى.

رجوع العداد إلى الشريحة الأولى

أوضحت وزارة الكهرباء والطاقة من خلال صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعية كيفية رجوع العداد إلى الشريحة الأولى من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء وذلك بعد أن تساءل عدد كبير من المواطنين الذين يمتلكون عدادات كهربائية مسبقة الدفع عن هذه الطريقة، حيث أعلنت الوزارة أن العداد الكهربائي يرجع إلى الشريحة الأولى تلقائيا بداية الشهر الميلادي وأشارت أنه في حالة عدم عودة العداد فإن ذلك يدل على أن المواطن لم يقوم بضبط التاريخ والساعة في العداد.

حرصت الوزارة على تنبيه المواطنين من ضرورة ضبط كل من التاريخ والوقت في العداد الكهربائي من أجل ضمان عودتك تلقائيا إلى بشريحة الأولى مع بداية الشهر ما ينتج عنه توفير كمية كبيرة من الكهرباء.

طرق ترشيد استهلاك الكهرباء

يرغب الكثير من المواطنين معرفة الطرق التي يمكن من خلالها ترشيد استهلاك الكهرباء، ومن أهم هذه الطرق ما يلي: