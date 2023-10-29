“بالبطاقة فقط هتاخد 1000 جنيه”.. حقيقة 1000 جنيه منحة البريد المصري لأصحاب هذه البطاقات.. هيئة البريد توضح

حقيقة 1000 جنيه منحة البريد المصري يعتبر هذا العنوان من أكثر العناوين البارزة هذه الأيام على محرك البحث جوجل وذلك بعد أن تداول الأيام السابقة على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قيام هيئة البريد المصري منح المواطنين الذين يحملون بطاقة الرقم القومي 1000 جنية مصري، لهذا في مقالنا هذا سوف نتعرف على هذا الخبر بالإضافة إلى بعض من المعلومات الأخرى.

حقيقة 1000 جنيه منحة البريد المصري

قام المركز الاعلامي لمجلس الوزراء الإعلان عن أن ما تم تداوله من أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي بقيام هيئة البريد منح المواطنين الذين يمتلكون بطاقات الرقم القومية مبلغ بقيمة 1000 جنية مصري ليس خبر صحيح وهو مجرد شائعات حيث أن الهيئة لم تتخذ هذه الفترة أي قرارات وأنه في حالة إصدار أي قرار فسوف يتم اعلانه من قبل الهيئة وذلك ردا على سؤال المواطنين عن حقيقة 1000 جنيه منحة البريد المصري.

خدمات هيئة البريد المصري

يبحث عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن الخدمات التي يقدمها البريد المصري، ومن أهم هذه الخدمات ما يلي: