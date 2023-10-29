“نزلها الآن”.. أحدث تردد قناة ماجد للأطفال نايل سات وعرب سات 2023

تحتل قناة ماجد مكانة بارزة في عالم البث التلفزيوني العربي، حيث تحمل إرثًا ثقافيًا عريقًا يرتبط بمجلة ماجد الشهيرة، هذه القناة تعتبر تجسيدًا لتلك المجلة الأسطورية التي أثرت في حياة الأجيال العربية عبر العقود، وتقدم محتوى غني ومتنوع يستهدف الأطفال بمختلف أعمارهم، تجمع قناة ماجد بين الترفيه والتعليم بأسلوب مبتكر، مما يجعلها وجهة مثالية للعائلات في الوطن العربي، فيما يلي من خلال هذا التقرير سوف نتعرف على تردد قناة ماجد للأطفال 2023 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

قناة ماجد للأطفال

قناة ماجد تظل محط اهتمام العائلات في الوطن العربي، حيث تعبر عن التميز والروعة في تقديم محتوى يجمع بين الترفيه والتعليم، مما يساهم في تنمية الأجيال الصاعدة وتعزيز قيم القراءة والثقافة بين الأطفال.

تردد قناة ماجد على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12226.

معامل التصحيح: 3/2.

معدل الترميز للقناة: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ماجد على العرب سات

التردد: 11804.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

برامج قناة ماجد للأطفال

قناة ماجد تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التي تستهدف الأطفال بمختلف الأعمار، من بين هذه البرامج:

“أصغر رجل في العالم”.

“ايرنيست وسيليستين”.

“فقاعات بيب واحة”.

“أوسكار القوة الصغيرة”.

“ليو الحارس الغابة”.

“البقرة القط والمحيط”.

“آغي نينجا الفواكه”.

“ممكلة الحيوانات”.

“مغامرات مارتن الصباحية”.

“أطفال شارع سيجال”.

“يويو البومة والأصدقاء”.

“خمن الحل”.

“ديناصور”.

“الأبطال الستة”.

“روبنزل”.

“برنامج ريشة”.

“برنامج أبطال الغد”.

“الدنيا روزي”.

“كرتون كرملة”.

“كسلان”.

“كرتون ماجد”.

“كرتون منصور”.

“أمونة المزيونة”.

“كرتون بن وعصام”.

“النقيب خلفان”.

أهم الأغاني التعليمية على قناة ماجد

قناة ماجد تهتم بتقديم محتوى تعليمي ممتع للأطفال، وتضم مجموعة من الأغاني التعليمية التي تساهم في تعزيز المعرفة والثقافة، من بين هذه الأغاني: