لحظة بلحظة” نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز الآن في نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي al ahly vs sundowns

يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي لمواجهة تحدي جديد في رحلته الأفريقية عندما يلتقي مع نادي صن داونز بطل جنوب أفريقيا في نصف نهائي كأس دوري السوبر الأفريقي، ينتظر مشجعو الأهلي هذه المواجهة بشغف وسنقدم لكم في هذا التقرير تفاصيل نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز والقنوات الناقلة لهذه المباراة المهمة.

نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز

تقام مباراة الأهلي ضد صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي اليوم الأحد الموافق 29 أكتوبر، وستبدأ المباراة في الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، بالنسبة لمشجعي الأهلي في السعودية ستكون المباراة في الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الإمارات ستبدأ في الساعة الخامسة عصرًا، وسيقام اللقاء على ملعب استاد لوفتس فيرسفيلد الواقع في بريتوريا بجنوب أفريقيا .

وجدير بالذكر بان سوف نتابع معكم لحظة بلحظة نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز اليومانطلاق صافرة بداية المباراة

الدقيقة 5 والنتيجة تعادل سلبي بدون أهداف.

الدقيقة 10 والنتيجة 0/0.

الدقيقة 15 والنتيجة تعادل بدون أهداف.

الدقيقة 20 وحتي الآن تعادل سلبي .

الدقيقة 25 وفريق صن داونز يستحوز بنسبة 74% و الاهلي بنسبة 24%.

الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول ويسدد صن داونز علي المرمي ولكن يتصدي لها حارس المرمي الشناوي.

الدقيقة 30 وركنية لصالح فريق صن داونز

حتي الان نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز تعادل سلبي.

تأهل الأهلي وصن داونز لنصف نهائي دوري السوبر الأفريقي

الأهلي يتأهل بعد تعادل مثير: حقق النادي الأهلي المصري تأهله إلى نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي بعد مواجهة سيمبا التنزاني في مباراة الذهاب التي انتهت المواجهة بتعادل بنتيجة 2-2 بين الفريقين، وفي مباراة الإياب تعادل الفريقين مرة أخرى بهدف لكل فريق، وبموجب قاعدة الهدف خارج الأرض نجح الأهلي في التأهل للدور نصف النهائي.

تطلعات مارسيل كولر: يسعى المدير الفني للأهلي مارسيل كولر إلى تحقيق لقب هذه البطولة الاستثنائية، والتي تعد النسخة الأولى من دوري السوبر الأفريقي، يبدو أن الهدف لا يقتصر على الجوائز المالية بل على تحقيق شرف الفوز بالبطولة.

تأهل صن داونز بصعوبة: من جهة أخرى نجح نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في بلوغ نصف نهائي الدوري الإفريقي بصعوبة، بعد تعادل صن داونز سلبيًا مع بترو أتلتيكو في مباراة إياب دور الـ8 بعدما فاز في مباراة الذهاب بثنائية نظيفة، وبهذا التأهل سيلتقي صن داونز مع الأهلي المصري في نصف نهائي البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

لن تفوتكم تفاصيل هذه المباراة الحاسمة حيث ستتم بثها على القناة الرياضية “أون تايم سبورتس” وأيضًا على “قناة أبوظبي الرياضية”، وتمكنت هاتان القناتان من الحصول على حقوق بث مباريات دوري السوبر الأفريقي، ومنها مباراة الأهلي وصن داونز.

تردد قناة أبوظبى الرياضية

التردد: 11526.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورت