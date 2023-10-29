تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي al ahly vs sundowns

يستعد النادي الأهلي لمباراة مثيرة أمام نظيره صن داونز بطل جنوب أفريقيا في إطار دوري السوبر الأفريقي، وستكون هذه المباراة في نصف نهائي البطولة، ومشجعو النادي الأهلي يترقبون هذا اللقاء بشغف، يتوقع أن تنقل المباراة عبر العديد من القنوات المفتوحة على النايل سات، فيما يلي سوف نوضح لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

ستكون هناك عدة قنوات مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الأهلي وصن داونز في دوري السوبر الأفريقي 2023، من بين هذه القنوات قناة “أون تايم سبورتس” وأيضًا قناة “أبوظبي الرياضية”، حيث تمتلك هاتان القناتان حقوق بث مباريات السوبر ليج الأفريقي بما في ذلك مباراة الأهلي وصن داونز.

تردد قناة أبوظبي الرياضية 1 المفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11411.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 3000.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الجودة: عالية.

تردد قناة أون تايم سبورت 2023

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

ستقام المباراة اليوم الأحد الموافق 29 أكتوبر 2023 في تمام الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام 5:00 مساءً بتوقيت الإمارات المتحدة.

معلق مباراة الأهلي وصن داونز

من المعلوم أن معلقي المباراة يلعبون دورًا مهمًا في توصيل الإثارة للجماهير، لذا سيكون معلق مباراة الأهلي وصن داونز على “بي إن سبورتس” هو الشهير “خليل البلوشي”.

أما عبر قناة “أون تايم سبورتس” سيكون المعلق هو المصري “أيمن الكاشف”.

ومن المتوقع أن يتولى المعلق “هشام فرج” التعليق عبر قناة الرياضية المغربية.

بينما لم تعلن قناة “أبوظبي الرياضية” حتى الآن عن معلقها، ولكن يمكن أن يكون المعلق “عامر عبدالله” أو “عصام عبده”.

ملعب مباراة الأهلي وصن داونز

ستقام مباراة الأهلي وصن داونز في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي 2023 على ملعب استاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا.

,تتوقع الجماهير الرياضية مباراة حماسية ومثيرة بين الأهلي وصن داونز، وستكون هذه المباراة فرصة لرؤية أفضل الأندية الإفريقية في منافسة شرسة، بفضل تلك القنوات المفتوحة على النايل سات ستكون المباراة متاحة للجماهير لمتابعتها والاستمتاع بمهارات اللاعبين وأهدافهم.