كروت الشحن هتزيد تاني!!.. زيادة أسعار كروت الشحن 2023 في مصر جهاز الاتصالات يوضح الجقيقة

انتشرت مؤخرًا خلال الأيام الماضية شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي حول احتمال زيادة أسعار كروت الشحن في مصر إلا أنه لم يتم الإعلان رسميًا عن أي تغيير في الأسعار حتى الآن، سنقوم في هذا المقال بتوضيح حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن 2023 في مصر وتصريحات جهاز الاتصالات.

حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن 2023 في مصر

أكد مصدر مسؤول من جهاز الاتصالات أنه لم يتم الموافقة على زيادة أسعار كروت الشحن لأي فئة من فئاتها سواء كانت لشبكات الهاتف المحمول أو غيرها، يتمثل دور الجهاز حاليًا في مراقبة ومراجعة الأسعار لضمان أن تظل متوافقة مع التسعير الرسمي المحدد.

وفي حالة اكتشاف أي حالات انتهاك لهذه الأسعار أو تجاوزها، سيتم متابعة المخالفين وتطبيق العقوبات والجزاءات المنصوص عليها طبقًا لقوانين ولوائح الشركات المعنية.

أوقات عمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

لتوفير خدمة أفضل للمواطنين تم تعديل أوقات عمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر على النحو التالي:

ساعات العمل من يوم السبت حتى يوم الأربعاء: تبدأ من الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة 9:30 مساءً.

ساعات العمل في يوم الخميس: تبدأ من الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة 10:30 مساءً.

ساعات العمل في يوم الجمعة: تبدأ من الساعة 2 ظهرًا وتستمر حتى الساعة 10:30 مساءً.

طرق التواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

يتيح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدة وسائل للتواصل معه على مدار الساعة. يمكنك استخدام الوسائل التالية: