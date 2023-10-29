خبر يسعد يومكم.. صرف 125 رغيف عيش بدون بطاقة تموينية وفقًا لتلك الشروط + بيان يهم كل مواطن | اعرف التفاصيل

هناك بحث مكثف حول كارت الخبز الجديد ذلك الذي يساعد جميع المواطنين الراغبين في الحصول على الخبز البلدي بدلا من شراء الخبز السياحي بسعر مرتفع، لا سيما أن هذا الكارت يمكن أن يساعد المواطنين الذين لا يمتلكون حق الحصول على الدعم التمويني، حيث يتم صرف عدد محدد من الخبز تبعا لما يحتاجونه هؤلاء الأشخاص خلال الأسبوع أو الشهر، لذلك قررنا أن نطلعكم بالمزيد من التفاصيل حول كارت الخبز الجديد وكيفية التعامل معه.

‏كارت الخبز الجديد

نظرا لارتفاع معدلات البحث حول المعلومات الخاصة بالقرار الصادر من قبل الجهات الحكومية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بخصوص منح ‏كارت الخبز الجديد، فإننا وجدنا أن الكارت سوف يتيح للمواطنين الذين لا يملكون حق صرف الدعم التمويني أن يحصلوا على الخبز من الأماكن المخصصة لبيعه.

علما بأن هذا الكارت يمكن للجميع أن يحصلوا عليه من خلال الذهاب إلى أقرب مكتب بريد يتواجد بالقرب من منزل المواطن، حيث يتم الحصول عليه بمبلغ قدره 30 جنيهًا لأول مرة فقط ثم بعد ذلك يقوم المواطن بشحن الكارت بالقيمة التي يرغب فيها، والتي من خلالها يحدد المواطن كم الأرغفة التي سوف يحصل عليها.

هل هناك عدد محدد لـ أرغفة الخبز البلدي في الكارت؟

من ضمن الأسئلة التي طرحها المواطنون الراغبون في شراء ‏كارت الخبز الجديد هو هل هناك عدد محدد يمكن للمواطنين أن يحصلوا عليه من خلال هذا الكارت؟، والإجابة كانت أنه لا يوجد حد أقصى من عدد أرغفة الخبز التي يرغب المواطن في شرائها باستخدام كارت الخبز.

لا سيما أن المواطن يقوم بشحن الكارت بالمبلغ الذي يؤهله للحصول على عدد الأرغفة التي يرغب في الحصول عليها سواء في اليوم الواحد أو الأسبوع الواحد أو الشهر الواحد.