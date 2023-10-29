‏ركوب القطار مجانا لبعض فئات الشعب تنطبق عليها هذه الشروط “حظك حلو النهاردة” | السكة الحديد تكشف عن خبر سار

هناك قرار يؤكد على ‏ركوب القطار مجانا لبعض فئات الشعب الأمر الذي اندهش منه مختلف المواطنين ومنها فقد أدى ذلك الاندهاش لتوجه هؤلاء الأشخاص لمحرك البحث جوجل للبحث عن ماهية وتفاصيل هذا الخبر، لا سيما أننا في الفترة الأخيرة أصبحنا نرجع إلى الجهات الرسمية الخاصة بالمعلومات التي يتم تداول أخبار عنها لضمان حقيقتها، ومنها فقد وجدنا أنه بالفعل هناك بعض الفئات التي لها حق الإعفاء من دفع تذاكر القطار ومن بينهم الأشخاص المصابين بالأمراض السرطانية والأطفال الصم.

‏ركوب القطار مجانا لبعض فئات الشعب

إذا كنت ترغب عزيزي المواطن في التعرف بشكل واضح حول ‏ركوب القطار مجانا لبعض فئات الشعب وترغب في معرفة هذه الفئات، حيث إنه من المتعارف عليه أن الحكومة المصرية نجحت في التمسك بحق أبنائها وإثبات أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري، ومن هنا وجب علينا أن نتعرف معا على شروط ركوب القطارات مجانا في مصر والتي تتلخص في أن يكون الشخص تابع لإحدى الحالات التالية

الأشخاص الذين تتجاوز عمرهم سن الـ 70 عام.

المرضى المصابين بالأورام والسرطانات.

من يعانون من الصمم الولادي.

فئات يحق لها ركوب القطار بنصف الثمن

بعدما تعرفنا بشكل واضح على الفئات القليلة التي حددتها هيئة السكك الحديدية ليكون ‏ركوب القطار مجانا لبعض فئات الشعب التي أعلنت عنها، وجدنا أن هناك بعض الفئات الأخرى التي يحق لها دفع نصف التذكرة وهي