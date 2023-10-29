اشتري وخزني براحتك..  أسعار الدواجن اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 بكم كرتونة البيض 

أسعار الدواجن والبيض، استقرت أسعار الدواجن اليوم على التكلفة الشرائية التي تم الإعلان عنها من قبل البورصة الرئيسية في مصر اليوم ومن بين ما يتوقعه الكثير من الخبراء في نشاط صناعة الدواجن أن تستقر الأسعار خلال تلك الفترة المقبلة على نفس المؤشرات الحالية ومن خلال ما يأتي في هذا التقرير نذكر بالتفصيل معلومات عن أسعار الدواجن، وأنواع البيض الأكثر توفرًا في الأسواق المحلية والمزارع.

أسعار الدواجن اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023

من المتوقع أن يبلغ سعر الدواجن في السوق المحلية المصرية تكلفة سعرية تعادل 78 جنيه مصري في حين يستقر سعر الدجاج الأبيض في المزرعة على تكلفة تصل حتى مبلغ 65 جنيه مصري الكيلو الواحد، وقد يقل السعر إلى نحو 63 جنيه مصري.

سعر البيض الأبيض

البيض الأبيض من أكثر الأنواع المتوفرة من البيض في السوق المحلية ومستوى السعر للطبق قد سجل اليوم تكلفة تصل حتى 126 جنيه مصري في المزرعة بما يعني أن السعر قد يزيد في محلات البيع بالتجزئة لنحو 10 جنيهات أو اكثر على حسب المنطقة.

سعر الدواجن الساسو

يسجل سعر تلك النوعية من الدواجن تكلفة مستقرة عند قيمة مالية تعادل من 98 وحتى 100 جنيه مصري وهو السعر الذي أعلنته البورصة الخاصة بالدواجن اليوم ومن المتوقع استمرار تسجيل نفس الأسعار حتى يوم غد بجميع المزارع.

سعر البيض الأحمر

من المعروف أن البيض الأحمر بعيد هو النوع الأكثر شعبية والمفضل للكثير من المستهلكين لذلك فهو متوفر و متاح في المزراع والأسواق وبوفرة وقد سجل السعر الخاص بالطبق منه اليوم وحسبما أشارت البورصة اليوم 128 جنيه مصري وفي المحلات السعر يسجل 140 جنيه مصري

سعر الدواجن البلدي

يتوقع أيضا استقرار سعر تكلفة الكيلو من الدواجن البلدي على قيمة تقدر بنحو 118 جنيه مصري وهو سعر تكلفة المتاح لجميع المستهلكين وقد يصل السعر غدا إلى نفس المؤشرات ومن المتوقع أن يسجل سعر الكيلو غدا في المزرعة 110 جنيه مصري.

سعر البيض اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023

تبلغ تكلفة سعر كرتونة كاملة من البيض البلدي ما يصل إلى حوالي 150 جنيه مصري بينما يقل السعر في المزرعة لنحو 138 جنيه مصري ويتوقع أيضا ثبات تلك المؤشرات السعرية حتى يوم غد.