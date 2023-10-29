صدمة جديدة للشعب المصري || أزمة انقطاع الكهرباء في مصر لن تنتهي.. وسيناريو غير متوقع

انتهى فصل الصيف بالفعل لكن ما زالت أزمة انقطاع الكهرباء في مصر مستمرة، وهو الأمر الذي دعا المواطنين في الشارع المصري للتساؤل عن متى سيتم عودة انتظام التيار الكهرباء والتخلص من أزمة انقطاع الكهرباء في مصر، ويأتي ذلك في ظل عدم وجود أي تصريحات أو بيانات من الجهات الرسمية حيال تلك المشكلة.

أزمة انقطاع الكهرباء في مصر

لم تنتهي أزمة انقطاع الكهرباء في مصر، بل بات من المؤكد أن جدول تخفيف الأحمال لم يتم إلغائه بجانب صدور تصريحات من قبل مجلس الوزراء المصري بزيادة ساعات انقطاع الكهرباء.

أوضح عدد من المصادر، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة كان لها مردود بالسالب، وحالت دون وفاء الحكومة المصرية بإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء في مصر وفقاً لما كان مقرر بالخطة الأصلية، حيث كان من المقرر أن يتم التخلص من جدول تخفيف الأحمال في مصر بشكل تدريجي وتخفيف عدد الساعات بحلول شهر أكتوبر الحالي.

انقطاع الكهرباء في مصر

تراجع درجات الحرارة على كافة محافظات ومدن مصر، كان سبب في انتشار حالة من التفاؤل بين المصريين بانتهاء أزمة انقطاع الكهرباء، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي الأنفس، ففي ظل المتغيرات التي طرأت خلال الفترة الأخيرة،فانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي،بالإضافة إلى عدم القدرة على استيراد مشتقات نفطية لتشغيل المحطات التي تعتمد على الفحم أو الديزل. حال دون التزام الحكومة المصرية بإنهاء تلك الأزمة، بجانب عدم وضع خطة جديدة لتحديد موعد الانتهاء من أزمة انقطاع الكهرباء في مصر وإلغاء جدول تخفيف الأحمال في مصر.

سيناريو غير متوقع

استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة سوف سيكون له تأثير أساسي على زيادة عدد ساعات انقطاع الكهرباء في محافظات ومدن مصر، وذلك بسبب تعليق إنتاج حقل تمار الإسرائيلي الذي تحصل منه مصر على احتياجاتها من الكهرباء، بالإضافة إلى تقليل الوارد من حقل ليفاثان الإسرائيلي وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء في مصر لاعتماد مصر على الغاز في توليد الكهرباء بنسبة كبيرة، ولذلك فمن المؤكد أن يتم زيادة عدد ساعات انقطاع الكهرباء على مستوى محافظات ومدن مصر خلال الفترة المقبلة.