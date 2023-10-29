أزمة انقطاع التيار عن مصر؟ انقطاع النور وضع استثنائي ولا مكمل معانا ؟؟؟ مصدر بالكهرباء يحسم الجدل!

موعد انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء في مصر هو أكثر التساؤلات التي تم تداولها الفترة الماضية، ويأتي ذلك عقب انتشار أخبار عبر صفحات التواصل الاجتماعي تفيد بإنهاء فترة تخفيف الأحمال وإلغاء جدول تخفيف الأحمال خلال الفترة المقبلة، وانتظام التيار الكهربائي في كافة محافظات مصر.

موعد انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء في مصر

ازدادت شكاوى وتساؤلات المواطنين في الشارع المصري خلال الفترة الأخيرة لمعرفة موعد انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء، لاسيما مع حلول فصل الشتاء وانطلاق العام الدراسي الجديد، بجانب عدم الإعلان عن أي قرارات أو بياناً رسمياً من قبل الحكومة يفيد عن موعد إلغاء جدول تخفيف الأحمال.

أزمة انقطاع الكهرباء في مصر

بالرغم من حلول فصل الشتاء إلا أنه على ما يبدو أن أزمة الكهرباء في مصر مازالت مستمرة ولن تنتهي خلال الفترة الراهنة، ويأتي ذلك في إطار تمديد العمل بالخطة الحالية بجانب زيادة المدة الزمنية لانقطاع الكهرباء.

تخفيف الأحمال تدريجياً كان من ضمن الخطة الموضوعة من قبل الحكومة المصرية حيال التصدي لأزمة انقطاع الكهرباء عن مصر، وكان من المقرر أن يتم ذلك بدء من منتصف شهر أكتوبر الحالي، ولكن بسبب المتغيرات التي طرأت خلال الفترة الحالية، فرضت على الحكومة المصرية الاستمرار في قطع الكهرباء وعدم استطاعة تحديد موعد إلغاء جدول تخفيف الأحمال الكهربائية في محافظات ومدن مصر.

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تمديد انقطاع الكهرباء في مصر

كشف مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء، بأن هناك عدد من الأسباب غير متوقعة أدت لمنع الانتهاء من أزمة انقطاع الكهرباء في مصر، حرب إسرائيل على قطاع غزة، بالإضافة إلى السبب الأساسي وهو انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي، بجانب مشكلة عدم القدرة على استيراد مشتقات بترولية لتشغيل محطات توليد تعتمد على الديزل والفحم.