جاري الرفع : رابط نتائج القبول المركزي في الجامعات والكليات والمعاهد العراقية 2023

تشهد الأوساط الطلابية في العراق في هذه الأيام ترقبًا متزايدًا واهتمامًا كبيرًا بإعلان نتائج القبول المركزي في الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية ، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي في البلاد عن موعد إعلان نتائج هذا القبول والذي من المقرر ان يكون خلال ساعات من الان، ما جعل الطلاب ينتظرون بفارغ الصبر لمعرفة تخصصاتهم المستقبلية في الجامعات العراقية ، يعد هذا الإعلان لحظة حاسمة في حياة الطلاب حيث يتطلعون إلى تحقيق أحلامهم الأكاديمية وتحديد مساراتهم المهنية.

نتائج القبول المركزي في الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية

وفي إعلان رسمي من قِبل وزارة التربية العراقية، تم تحديد تاريخ الإعلان عن نتائج القبول المركزي للعام الدراسي 2023-2024 قبل يوم 1 نوفمبر المقبل وقبل قليل تم نشر خبر اعلان النتائج علي صفحة وزارة التربية العراقية ان النتائج سيتكون متوفرة اليوم عبر موقع نتائجنا ، يستطيع الطلاب الاطلاع على هذه النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ، وقد تم فتح باب التقديم للالتحاق بالجامعات الحكومية العراقية في فروع الأدب والعلوم، حيث قدّم العديد من الطلاب والطالبات طلباتهم بفارغ الصبر. تستمر فترة التقديم حتى بداية شهر أكتوبر الجاري، وما زالت هناك فرصة متاحة للتقديم عن طريق بوابة الدراسة والتخطيط والمراجعة العراقية.

نتائج القبول المركزي في العراق للعام 2023 / 2024.

يمكن للطلاب في العراق اتباع النقاط القادمة للإستعلام عن نتائج القبول المركزي لعام 2023، اتباع الإرشادات التالية: