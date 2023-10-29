خطوات التقديم على مجلس القضاء الاعلى 2023 بصفة عقد فى العراق وشروط القبول

كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، عن فتح باب القبول والتقديم في تعيينات المجلس الأعلى للقضاء بصفة الحصول على عقد مؤقت ضمن سلسلة الوظائف لعام 2203، على أن تكون هذه الفرصة من أهم وأفضل الفرص الحاسمة للعديد من المواطنين العراقيين، الذين يرغبون للعمل بالقضاء، على أن يكون ذلك وفقًا لمجموعة من الشروط الهامة التي سنوضحها لكم في السطور التالية.

شروط التقديم في القضاء الأعلى

هناك بعض الشروط من أجل التقديم في وظائف القضاء الأعلى، كما يلي:-

لابد وأن يكون حاصل على الجنسية العراقية.

مقيم دائم في العراق.

يجب أن لا يقل عمر الشخص المتقدم عن 18 عامًا.

أن يكون السجل الجنائي للمتقدم خالي من أي جرائم أو قضايا.

ألا يكون عضوًا في حزب سياسي.

ألا يكون قد التحق بأي وظائف حكومية مسبقًا.

المستندات التقديم في تعيينات مجلس القضاء

حتى يتم القبول في تعيينات مجلس القضاء الأعلى بالعراق، لابد من إحضار المستندات التي تتمثل في التالي:-

إحضار صورة من الهوية الوطنية للأحوال المدنية.

صورة من البطاقة الوطنية وكذلك بطاقة السكن.

صورة من التخرج ويجب أن تكون معتمدة.

إحضار صورة شخصية ملونة ذات خلفية بيضاء.

التسجيل فى مجلس القضاء الاعلى بصفة عقد

يمكن بكل سهولة القيام بالتسجيل في مجلس القضاء الأعلى بصفة عقد، كما في الخطوات التالية:-