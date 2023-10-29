رابط تحميل pdf أسماء المقبولين بصفة جندي في وزارة الدفاع العراقية 2023 عبر موقع mod.mil.iq

يبحث الكثير من المتقدمين على نتائج أسماء المقبولين بصفة جندي في وزارة الدفاع العراقية حيث يعتبر المقبولين في وزارة الدفاع لعام 2023 من أهم الموضوعات الحيوية كذلك وزارة الدفاع العراقية قامت بإعلان عن قوائم كشوفات المقبولين في صفوف الجيش التابع إلى وزارة الدفاع لعام 2023م في كافة المحافظات العراقية داخل نطاق دولة العراق.

رابط تحميل pdf أسماء المقبولين بصفة جندي في وزارة الدفاع العراقية 2023

أعلنت الوقت الحالي وزارة الدفاع العراقية إعلان عن أسماء المقبولين كجنود بعد الانتهاء من عملية العد والفرز والتدقيق الأمني، حيث للعلم قد وصل عدد المتقدمين إلى ثمانمائة ألف متطوع في عموم العراق وتجري عمليات البحث مؤخراً عن إطلاق إعلان أسماء المقبولين في صفوف الجيش في وزارة الدفاع العراقية عام 2023م ونشر الوزارة أسماء المقبولين بصفة جندي في العراق.

رابط كشوفات اسماء المقبولين بصفة جندي لعام 2023 في وزارة الدفاع

في الآونة الأخيرة اسماء المقبولين كجنود وزارة الدفاع العراقية 2023 سوف نوضح للجميع اليوم كشوفات المقبولين في الوزارة بعد إعلان النتائج النهائية للتعرف على أسماء المقبولين مبدئياً بالوزارة لذلك إليكم جميع التفاصيل المتعلقة بها كما يلي: