بعد قليل نتائج القبول المركزي في الجامعات العراقية 2023-2024 بالرقم الامتحاني عبر موقع نتائجنا جميع المحافظات

نتائج القبول المركزي في الجامعات العراقية 2023-2024، حالة من التوتر والقلق الشديد تسيطر على الطلبة والطالبات في جميع محافظات الأعلى، حيث كشفت مصادر رسمي من وزارة التربية والتعليم عن انتهاء أعمال الفحص طلبات التقديم التي سجل فيها عدد كبير من الطلاب فيما يقارب 450 ألف، ومن المتوقع أن ترتفع معدلات القبول المركزي للعام الدراسي 2024، خلال الفترة السابقة أعلنت الوزارة عن معدلات القبول في الكليات والجامعات العراقية وبلغت نسب القبول في كلية الطب بغداد 95% وتم قبول عدد كبير من الطلاب في الجامعات والكليات الحكومية نحو 400 ألف من بين 500 ألف طلب تسجيل، ترقبوا معنا التقرير التالي لمعرفة المزيد حول نتائج القبول المركزي في الجامعات العراقية 2023-2024.

نتائج القبول المركزي في الجامعات العراقية 2023-2024

تستعد وزارة التربية والتعليم العراقية لاعتماد نتائج القبول المركزي الموحد للجامعات والمعاهد والكليات العراقية للعام الدراسي 2023-2024، وبعد إعلان النتائج مباشرةً سوف يتم رفع النتائج بشكل إلكتروني لتوفير الوقت والمجهود على الطلاب، ومن المتوقع أن يتم قبول أكثر من 300 ألف متقدم حسب استيعاب المعاهد والكليات ضمن المرحلة الأولى للتسجيل، لقد تم فتح باب التسجيل على الكليات والجامعات مطلع شهر أكتوبر الجاري واليوم الأحد الموافق 29 من أكتوبر وفي غضون دقائق معدودة يتم نشر نتائج القبول لذا ترقبوا الفقرة التالية للإطلاع على رابط الاستعلام بالخطوات.

رابط نتائج القبول المركزي للجامعات العراقية 2024

بدأ العد التنازلي على ظهور نتائج القبول المركزي ومضى الكثير ولن يتبقى سوى القليل وبعد قليل يتم اعتماد نتائج القبول ويمكن الحصول عليها عند اتباع الخطوات التالية:.