“بنزين 92 و 95 و80 وصل لكام” أسعار البنزين اليوم في مصر بعد  اجتماع لجنة التسعير

أسعار البنزين الجديدة في مصر، قرار لجنة تسعير الطاقة في مصر هي أكثر العبارات بحثاً على محرك البحث العالمي جوجل المصري، حيث تنتشر حالة من الترقب والانتظار من قبل المواطنين في الشارع المصري لحين الإعلان عن قرار لجنة تسعير الطاقة وخاصة عقب أن أرجأت الحكومة المصرية الإعلان عن زيادة أسعار الوقود الجديدة في مصر، وبشكل فوري فور إعلان قرار لجنة تسعير الطاقة يتم تحديد أسعار البنزين الجديدة في مصر شاملاً سعر لتر بنزين 95، سعر لتر بنزين 92، سعر لتر بنزين 91، سعر لتر بنزين 80 وسعر الديزل والمازوت والسولار.

أسعار البنزين الجديدة في مصر

صرح مصدر مسؤول في الحكومة المصرية، عن تأجيل حسم زيادة أسعار البنزين الجديدة في مصر خلال الفترة الراهنة، على الرغم من ارتفاع سعر النفط العالمي والذي تجاوز 90 دولار للبرميل الواحد.

رفع أسعار الوقود في مصر أمر حاتم لابد من تفعيله، ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن زيادة أسعار البنزين في مصر على الرغم من وجود فارق كبير بين السعر الحالي للبرميل الذي يتجاوز ال90 دولار وسعر البرميل المقدر من الحكومة المصرية ب80 دولار وهو ما يعني أن إعلان قرار زيادة سعر البنزين في مصر ما هو إلا مسألة وقت لم يتم تحديدها حتى الآن.

أسعار البنزين

استكمل المصدر، أن أسعار الوقود على المستوى العالمي مرتفعة جداً عن أسعار البترول المحددة في موازنة مصر، وهو الأمر الذي يكلف الحكومة المصرية أعباء اقتصادية إضافية، بجانب ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية، مشيراً إلى أن قرار تثبيت أسعار الوقود جاء لأبعاد اجتماعية وبشكل خاص في ظل ما تواجهه مصر من معدلات التضخم غير مسبوق.

موعد زيادة أسعار البنزين في مصر

أفاد مصدر مسؤول بوزارة البترول المصرية، أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية عقدت اجتماعاً خلال الفترة الماضية، وذلك من أجل تحديد موعد زيادة أسعار البنزين في مصر ومواد الوقود، وأكد المصدر أن اللجنة المعنية قررت في اجتماعها تثبت أسعار الوقود في مصر خلال الفترة الراهنة على أن يتم إعلان زيادة أسعار البنزين في مصر عقب انتهاء الربع الأول من عام 2024.

أسعار البنزين والسولار الحالية

وفيما يلي جدول مفصلاً يشتمل على أسعار البنزين والسولار المطبقة حالياً في كافة محطات الوقود بمصر:

سعر لتر البنزين 80 8.75 جنيه سعر لتر بنزين 92 10.25 جنيه سعر لتر بنزين 95 11.50 جنيه سعر لتر السولار والكيروسين 8.25 جنيه سعر طن المازوت 6000 جنيه

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