ألحق فرصتك الان.. www.sjc.iq لينك التقديم على مجلس القضاء الأعلى 2023 العراق

ما زالت عمليات البحث مستمرة حول التقديم في مجلس القضاء الأعلى الذي يشمل جميع التخصصات المختلفة من راغبي التقديم في مثل هذه الوظائف، إضافة إلى أن حكومة العراق حريص على فتح الباب أمام جميع المواطنين من أجل الحصول على عقود مؤقتة وذلك من الفترة 24 إلى 28 أكتوبر 2023، على أن يتم غلق الباب مع صباح يوم 29 أكتوبر من أجل إعطاء فرصة لجميع الأشخاص بالتقديم في مجلس القضاء الأعلى بالعراق.

شروط التقديم في مجلس القضاء الأعلى

تتمثل شروط التقديم في وظائف مجلس القضاء الأعلى بالعراق، كما على النحو الأتي:-

يجب أن يكون مقيم دائم داخل دولة العراق.

الإلتزام بقوانين المجلس.

أن لا يتخطى عمره عن 18 عام.

عدم الحكم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف أو ما شابهة ذلك.

يجب أن يكون على قدر عالي من العلم والثقافة التي تؤهله للقبول.

أن يكون لائق طبيًا وبدنيًا للقبول في الوظائف.

ذات كفاءة عالية ومهنية مناسبة للقبول في مجلس القضاء الأعلى.

خطوات التقديم علي وظائف المجلس الاعلي

يمكن بكل سهولة التقديم في مجلس القضاء القضاء الأعلى، كما في الخطوات الأتيه:-