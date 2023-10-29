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ألحق فرصتك الان.. www.sjc.iq لينك التقديم على مجلس القضاء الأعلى 2023 العراق
ألحق فرصتك الان.. www.sjc.iq لينك التقديم على مجلس القضاء الأعلى 2023 العراق
ما زالت عمليات البحث مستمرة حول التقديم في مجلس القضاء الأعلى الذي يشمل جميع التخصصات المختلفة من راغبي التقديم في مثل هذه الوظائف، إضافة إلى أن حكومة العراق حريص على فتح الباب أمام جميع المواطنين من أجل الحصول على عقود مؤقتة وذلك من الفترة 24 إلى 28 أكتوبر 2023، على أن يتم غلق الباب مع صباح يوم 29 أكتوبر من أجل إعطاء فرصة لجميع الأشخاص بالتقديم في مجلس القضاء الأعلى بالعراق.
شروط التقديم في مجلس القضاء الأعلى
تتمثل شروط التقديم في وظائف مجلس القضاء الأعلى بالعراق، كما على النحو الأتي:-
- يجب أن يكون مقيم دائم داخل دولة العراق.
- الإلتزام بقوانين المجلس.
- أن لا يتخطى عمره عن 18 عام.
- عدم الحكم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف أو ما شابهة ذلك.
- يجب أن يكون على قدر عالي من العلم والثقافة التي تؤهله للقبول.
- أن يكون لائق طبيًا وبدنيًا للقبول في الوظائف.
- ذات كفاءة عالية ومهنية مناسبة للقبول في مجلس القضاء الأعلى.
خطوات التقديم علي وظائف المجلس الاعلي
يمكن بكل سهولة التقديم في مجلس القضاء القضاء الأعلى، كما في الخطوات الأتيه:-
- الذهاب إلى موقع مجلس القضاء الأعلى.
- وعليه يتم تدوين جميع التفاصيل والمعلومات الشخصية الخاصة بالمتقدم.
- ليتم عند ذلك العمل على إرفاق المستندات المطلوبة.
- إرفاق صورة من الهوية والمؤهل وغيرها مما الوثائق المعنية بالقبول.
- في النهاية يتم الضغط مباشرة على زر “إرسال الطلب”.