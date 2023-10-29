رابط الاستعلام عن نتائج القبول المركزي 2024 PDF بالرقم الامتحاني جميع المحافظات

بحث كبير جداً عن رابط الاستعلام عن نتائج القبول المركزي 2024 التي يترقبها الطلاب بفارغ من الصبر، بالأمس أصدرت وزارة التربية والتعليم العراقية بيان رسمي معتمد عن موعد اعتماد نتائج القبول بالجامعات والكليات العراقية في السنة الدراسي 2023-2024، والجدير بالذكر أن فترة تسجيل استمارة القبول المركزي استمرت لنحو عشر أيام وكانت بدايةً من مطلع شهر أكتوبر الجاري.

حيث كشفت وحدة القبول المركزي أن عدد التسجيلات للعام الدراسي الجديد مرتفعة عن السنة الدراسية الماضي، وبعد حصر عدد المتقدمين تبين أن إجمالي المتقدمين 500 ألف طالب من شتى المحافظات العراقية بغداد والبصرة وبابل وصلاح الدين واربيل وكربلاء وغيرها الكثير، اليوم عبر موقعنا البديل نقدم لحضراتكم رابط الاستعلام عن نتائج القبول المركزي 2024 ابقوا معنا.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول المركزي 2024

يتم رفع النتائج إلكتروني و تحصلون عليها عند الضغط على هذا الرابط موقع نتائجنا. اختر نتائج القبول المركزي 2024. قم باختيار المحافظة. إدراج الرقم الامتحاني في الخانة المخصصة. الضغط على تنزيل النتائج. ثم تحميل الملف. ثم الضغط على فتح الملف وتظهر النتيجة.

موعد ظهور نتائج القبول المركزي للجامعات العراقية 2023-2024

أخيراً وبعد طول انتظار وتوتر وقلق من الطلاب وأولياء الأمور صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية مساء الأمس السبت 28 من أكتوبر أن اعتماد نتائج القبول للجامعات العراقية 2024 يتم الإعلان عنها صباح يوم الأحد الموافق 29-10-2023 لجميع المحافظات بشكل تدريجي، ومن المتوقع أن تظهر النتيجة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، وعلى الطلاب الاطمئنان لأن الوزارة أفادت بأن نسب القبول مرتفعة ومرضية لجميع الطلاب، كما كشفت مصادر تعليمية منذ قليل أن إجمالي قبول الطلاب في كلية الطب يصل نحو 4000 آلاف طالب وفي كلية طب الأسنان يتم قبول 1700 طالب ويتم قبول 2000 طالب في كلية الصيدلة ونحو 3000 آلاف في كلية التقنية الطبية و2900 في كلية التمريض، وبعد قليل يتم الإعلان عن عدد القبول في باقي الجامعات والمعاهد.