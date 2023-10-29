نتائج القبول للجامعات والمعاهد الحكومية 2023 عبر موقع وزارة التعليم العالي | | نتائج القبول المركزي للعام الدراسي 2023/2024

نتائج القبول للجامعات والمعاهد الحكومية 2023، تم إعلان نتائج القبول للجامعات والمعاهد الحكومية 2023 في جميع الجامعات الحكومية في العراق لجميع التخصصات، أثار هذا الإعلان اهتمامًا كبيرًا لدى العديد من الطلاب الذين يرغبون في الحصول على هذه المعلومات، لذا فمن خلال السطور القادمة في هذا المقال نتعرف على النتائج وخطوات الاستعلام عنها.

نتائج القبول للجامعات والمعاهد الحكومية 2023

أعلنت وزارة التربية الآن عن ظهور نتائج القبول في الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية 2023 بشكل رسمي، حيث تم قبول أكثر من 300 ألف طالب وطالبة في الجامعات الحكومية العراقية من أصل 500 ألف طالب تقدموا للاختبارات، وارتفع معدل القبول في الجامعات الحكومية قليلاً مقارنة بالعام الماضي.

حيث أعلنت الوزارة من خلال المؤتمر الصحفي الذي يقام الآن عن قبول نحو أكثر من 4 آلاف طالب وطالبه في كليات الطب، وقبول أكثر من 2900 طالب في كلية التمريض، وكذلك تم قبول أكثر من 2000 في كليات الصيدلة، بينما تم قبول أكثر من 1700 طالب في كلية طب الأسنان، ونحو 3000 طالب في الكلية التقنية الطبية والصحية.

رابط نتائج القبول في الجامعات والمعاهد الحكومية بالعراق 2023

يمكنك التعرف بسهولة على نتائج القبول للجامعات والمعاهد الحكومية 2023 عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي في العراق عبر هذا الرابط https://mohesr.gov.iq/ar/ أو من هنا.

بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي في العراق عبر هذا الرابط https://mohesr.gov.iq/ar/ أو من هنا. اضغط على أيقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي.

أدخل اسم الطالب الرباعي بشكل صحيح ثم أضف رقم الجلوس الخاص به.

حدد القسم سواء كان القسم الأدبي أو القسم العلمي.

انقر على أيقونة الاستعلام وستظهر لك النتائج فور توفرها.

الحد الأدنى لمعدلات القبول الكليات في العراق لعام 2023

• كلية الطب: معدل القبول الأدنى هو 97% في الفرع العلمي و93% في الفرع الأدبي.

• كلية الهندسة: معدل القبول الأدنى يتراوح بين 90% و95% حسب التخصصات.

• كلية العلوم السياسية: معدل القبول الأدنى يتراوح بين 85% و90%.

• كلية الحقوق: معدل القبول الأدنى يتراوح بين 80% و85%.