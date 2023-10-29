ظهرت هنا رابط نتائج القبول المركزي للجامعات والمعاهد العراقية 2023-2024 عبر الموقع الرسمي mohesr.giv.iq

يرغب العديد من الطلاب العراقيين التعرف على رابط نتائج القبول المركزي للجامعات والمعاهد العراقية وقد أتاحت الوزارة نتائج القبول المركزي للعام الدراسي 2023م في كافة المحافظات العراقية لجميع التخصصات. كما أثار هذا الإعلان اهتمام عدد كبير من الراغبين في الحصول على هذه المعلومات في ظل اقتراب موعد التسجيل في الجامعات والمعاهد العراقية كما يمكنكم الحصول على نتائج القبول المركزي من خلال زيارة موقع الوزارة. بالإضافة إلى ذلك، تلعب هذه المعدلات التراكمية دور مهم داخل أراضي العراق.

ظهرت هنا رابط نتائج القبول المركزي للجامعات والمعاهد العراقية 2023-2024

أعلنت وزارة التعليم العالي في العراق ارتفاع نسبة القبول المركزي في الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية كذلك بمقارنة بالعام الحالي، حيث وصل معدلات القبول في كليات الطب إلى 100% في الفرع العلمي، بينما وصل معدلات القبول المركزي في دولة العراق إلى 95% في الفرع الأدبي داخل دولة العراق كذلك الهدف الأساسي لنظام القبول المركزي في الجامعات العراقية في الوقت الحالي بالدولة.

رابط تحميل نتائج القبول المركزي في دولة العراق 2023

في الآونة الأخيرة يمكنك معرفة نتائج القبول المركزي في العراق بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:.

في البداية عليك الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي في العراق.

اضغط على الأيقونة للاستعلام عن نتائج القبول الموازي في العراق.

عليك إدخال اسم الطالب بالكامل بشكل كامل.

ثم إضافة رقم مقعد الطالب في دولة العراق.

ثم اختيار القسم سواء القسم الأدبي أو القسم العلمي.

اضغط على أيقونة الاستعلام وستظهر لك النتائج فور ظهورها.

معدلات القبول المركزي في الجامعات العراقية

معدلات القبول المركزي حيث المتاح الوقت الراهن إمكانية القبول في إحدى الكليات أو تخصص معين في دولة العراق لذلك عليك التحقق من نسبة القبول منذ البداية. وللتأكد من ذلك سنوضح الحد الأدنى لنسبة القبول لبعض الجامعات العراقية:.