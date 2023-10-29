الان موقع معرفة معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023 نتائج القبول المركزي 2024 pdf موقع نتائجنا

نشرت الوزارة معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023 خلال الفترة الماضية عبر صفحتها الرسمية وذلك بعد نشر نتائج الصف السادس الإعدادي الدور الثاني بجميع محافظات العراقية، حتى يتسنى لجميع الطلاب التعرف على نسب القبول لتحديد الكليات التي تتوافق مع قدراتهم وميولهم ومجموعة درجاتهم وتحديد التخصصات الذين يرغبون في الالتحاق بها، وكل ذلك عن طريق الحصول على نتائج القبول المركزي في العراق.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023

الان معرفة معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023 على النحو التالي:

كلية الصيدلة: 98.67٪.

كلية الهندسة – قسم الالكترونيات والاتصالات: 95.83٪.

كلية الهندسة – قسم الحاسوب: 95.33٪.

كلية الطب: 100.92٪.

كلية طب الكندي: 100.5٪.

كلية طب الأسنان: 99.05٪.

كلية القانون: 90٪.

كلية العلوم السياسية: معدل القبول كان 83٪.

الحد الأدنى لمعدل القبول بكلية الطب البشري: 99.67٪.

وأما كلية طب الأسنان: بلغ الحد الأدنى لمعدل القبول 98.83٪.

توضح هذه المعدلات درجة التنافس الشديد للالتحاق بالكليات والأقسام المختلفة في الجامعات العراقية لعام الحالي.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023 نتائج القبول المركزي

الكشف عن معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023 من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع وزارة التعليم العالي بالعراق.

أو زيارة موقع نتائج القبول المركزي في العراق

النقر على خدمات الطلاب من الصفحة الرئيسية للموقع.

ستجد صفحة تحتوي على نسب القبول في الجامعات العراقية، حدد السنة الجامعية المناسبة والكلية التي تهمك وانقر عليها.

ستظهر لك صفحة تحتوي على ملفات PDF يمكنك تحميلها والاطلاع على معدلات القبول بسهولة.

قم بتنزيل الملفات التي تحتاجها واستخدامها لتحديد الكليات والجامعات التي تتناسب مع مجموعك.

بهذه الخطوات سوف يتمكن الطلاب من الاطلاع على نسب القبول وتحديد الكلية التي يريدون الالتحاق بها، ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتوفيق في رحلتهم الأكاديمية.