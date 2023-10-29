سبب وفاة ماثيو بيري بطل مسلسل Friends “صاحب شخصية تشاندلر بينج”

توفي الممثل العالمي ماثيو بيري، الذي اشتهر بدوره في مسلسل الأصدقاء الكوميدي التلفزيوني الأمريكي الشهير في التسعينيات، عن عمر ناهز 54 عاماً، وقد أثارت وفاته صدمة كبيرة بين محبيه وأصدقائه، وعبروا عن حزنهم الشديد على رحيله.

تفاصيل وفاة ماثيو بيري

تم العثور على الممثل ماثيو بيري، في حوض الاستحمام بمنزله في مقاطعة لوس أنجلوس، يوم السبت 29 أكتوبر 2023، وقد أثارت وفاة بيري صدمة كبيرة بين محبيه وأصدقائه الذين عبروا عن حزنهم الشديد على رحيله.

سبب وفاة ماثيو بيري

وفقًا للتقارير الإعلامية والشرطة، تم العثور على الممثل الأمريكي ماثيو بيري، نجم مسلسل “فريندز”، ميتًا في حوض الاستحمام في منزله بلوس أنجلوس، وقد أشارت التحقيقات الأولية إلى عدم العثور على أي مواد مخدرة في مكان الحادث، مما يُشير إلى أن الوفاة في الأغلب ترجع الوفاة إلى إصابته بسكتة قلبية.

أبرز أعمال ماثيو بيري

Friends

The Whole Nine Yards

Fools Rush In

17 Again

The Ron Clark Story

رحل ماثيو بيري عن عالمنا في سن مبكرة، وترك وراءه إرثًا فنيًا كبيرًا، وسيظل اسمه مرتبطًا بشخصية تشاندلر بينغ في مسلسل Friends الذي حقق نجاحًا هائلاً وشهرة واسعة بين مشاهدي التلفزيون.