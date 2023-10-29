رابط الاستعلام عن نتيجة منحة الزوجة والأبناء ليبيا 2023 بالرقم الوطني عبر موقع وزارة الشؤون الاجتماعية

رابط الاستعلام عن نتيجة منحة الزوجة والأبناء ليبيا 2023 التي ينشغل بمعرفه الكثير من المتقدمين لأنها ضمن وسائل الدعم المميزة التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية للمرأة والأولاد لتخفيف العبء والمعاناة عنهم، تم فتح باب التسجيل على منحة الزوجة والأبناء شهر سبتمبر الماضي وقام بالتسجيل بها عدد كبير جداً، كما أن التسجيل على المنحة كان يتم عبر الانترنت من خلال الرابط التي خصصته الوزارة لتوفير الوقت على المواطنين.

اليوم نجد أن هناك بحث كبير عن موعد إعلان نتيجة الصرف للمنحة ولماذا كل هذا التأخير، أتاحت وزارة الشؤون الاجتماعية فرصة للزوجة والأولاد أن يحصلون على دعم نقدي لتحسين معيشتهم في ظل الغلاء والتدهور الاقتصادي التي تشهده معظم الدول خلال هذه الفترة، تابعوا معنا الفقرات التالية من المقال لمعرفة رابط الاستعلام عن نتيجة منحة الزوجة والأبناء ليبيا 2023.

رابط الاستعلام عن نتيجة منحة الزوجة والأبناء ليبيا 2023

تتم عملية الاستعلام عن نتائج منحة الزوجة والأبناء بشكل إلكتروني لتسهيل الأمور وهذه ضمن المنظومة المطورة للاستعلام وكل ما عليكم هو اتباع ما يلي:

الضغط على هذا الرابط وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية. الضغط على الخدمات الإلكترونية. اختيار منحة الزوجة والابناء. ثم إدخال الرقم الوطني. ثم إضافة رقم القيد. الضغط على كلمة بحث.

شروط التسجيل في منحة الزوجة والأولاد