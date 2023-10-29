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مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الآن في الدوري الإنجليزي على قناة beIN Sports 1HD

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

دعاء محمدمنذ 22 دقيقة
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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد
من المقرر أن تقام مساء اليوم الأحد الموافق 28 من شهر أكتوبر الجاري مباراة هامة للغاية بين فريق مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز وتعد هذه المباراة من المباريات الهامة للغاية في بطولة الدوري التي ينتظرها العديد من عاشقي كرة القدم سواء كان من محبي نادي مانشستر سيتي أو مانشستر يونايتد، وتعتبر المباراة ديربي هام للغاية في ظل صراع كلا الناديين على حصد بطولة الدوري الانجليزي والتي فاز بها مانشستر سيتي الموسم الماضي بقياده بيبي جوارديولا.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

سوف تقام مباراة الديربي اليوم بين فريق مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي على ملعب أولد ترافورد في المباراة التي يسعى فيها كلاةالفريقين للفوز بالثلاث نقاط الهامة للغاية في ظل الصراع على بطولة الدوري الانجليزي الممتاز في المباراة التي من المقرر اقامتها في تمام الساعة 5:30 مساءًا بتوقيت القاهرة وال 6:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد

من المتوقع أن تدخل كتيبة بيب جوارديولا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: جوسكو جفارديول – جون ستونز – روبن دياز – كايل ووكر.

خط الوسط: رودري – ماتيو كوفاشيتش- دوكو – جوليان ألفاريز – بيرناردو سيلفا.

وفي الهجوم: أرلينج هالاند.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

يمكن متابعة ومشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي على مجموعة شبكات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الانجليزي الممتاز، ومن المقرر أن تذاع مباراة اليوم في الديربي على قناة beIN Sports 1HD.

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دعاء محمدمنذ 22 دقيقة
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