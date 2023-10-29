مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الآن في الدوري الإنجليزي على قناة beIN Sports 1HD

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

سوف تقام مباراة الديربي اليوم بين فريق مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي على ملعب أولد ترافورد في المباراة التي يسعى فيها كلاةالفريقين للفوز بالثلاث نقاط الهامة للغاية في ظل الصراع على بطولة الدوري الانجليزي الممتاز في المباراة التي من المقرر اقامتها في تمام الساعة 5:30 مساءًا بتوقيت القاهرة وال 6:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد

من المتوقع أن تدخل كتيبة بيب جوارديولا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: جوسكو جفارديول – جون ستونز – روبن دياز – كايل ووكر.

خط الوسط: رودري – ماتيو كوفاشيتش- دوكو – جوليان ألفاريز – بيرناردو سيلفا.

وفي الهجوم: أرلينج هالاند.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

يمكن متابعة ومشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي على مجموعة شبكات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الانجليزي الممتاز، ومن المقرر أن تذاع مباراة اليوم في الديربي على قناة beIN Sports 1HD.