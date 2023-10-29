برابط مباشر فعال 100%| نتائج القبول المركزي ملف pdf بالرقم الامتحاني 2024
رابط نتائج القبول المركزي ملف pdf بالرقم الامتحاني 2024
رابط نتائج القبول المركزي ملف pdf بالرقم الامتحاني 2024.. نتائج القبول المركزي 2023 – 2024…أعلنت منذ قليل نتائج القبول المركزي 2023 في كليات بغداد ,الرصافة ,الكرخ ,البصرة ,ذي قار ,ديالى ,كربلاء ,كركوك ,ميسان ,المثنى ,النجف ,نينوى ,القادسية ,الأنبار , بابل ,صلاح الدين ,السليمانية , واسط , اربيل , دهوك وبات الآن رابط نتائج القبول المركزي ملف pdf و بالرقم الامتحاني 2024 متاح للجميع.
نتائج القبول المركزي ملف pdf بالرقم الامتحاني 2024
منذ قليل أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي عن نتائج القبول المركزي 2023 – 2024 وقبول ما يبلغ 245291 طالب وطالبة بالجامعات العراقية الحكومية.
وأكد العبودي أن احصائيات نتائج القبول المركزي للجامعات العراقية جاء كما يلي:
قبول (237066) طالبا ضمن قناة القبول المركزي للقناتين العامة وذوي الشهداء.
قبول (7998) ضمن قناة القبول المباشر و(227) ضمن قناة النخبة.
أما عن إحصائيات القبول المركزي في المجموعة الطبية :
بلغت (9333) بواقع (4931) طالبا في كليات الطب.
(2019) طالبا في كليات طب الأسنان .
قبول (2383) طالبا في كليات الصيدلة .
- الحدود الدنيا لكليات الطب : جاءت الحدود الدنيا لكليات الطب 2023 بالعراق 99.43%.
- الحدود الدنيا لكليات طب الأسنان 98.86%.
- الحدود الدنيا لكليات الصيدلة (98,43).
رابط نتائج القبول المركزي 2024
المحافظة
الحالة
تنزيل
|نينوى
|تم الرفع
|ديالى
|تم الرفع
|بغداد
|تم الرفع
|النجف
|تم الرفع
|ذي قار
|تم الرفع
|القادسية
|تم الرفع
|صلاح الدين
|تم الرفع
|واسط
|تم الرفع
|الأنبار
|تم الرفع
|بابل
|تم الرفع
|البصرة
|تم الرفع
|كربلاء
|تم الرفع
|كركوك
|تم الرفع
|ميسان
|تم الرفع
|المثنى
|تم الرفع
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