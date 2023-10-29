برابط مباشر فعال 100%| نتائج القبول المركزي ملف pdf بالرقم الامتحاني 2024

رابط نتائج القبول المركزي ملف pdf بالرقم الامتحاني 2024.. نتائج القبول المركزي 2023 – 2024…أعلنت منذ قليل نتائج القبول المركزي 2023 في كليات بغداد ,الرصافة ,الكرخ ,البصرة ,ذي قار ,ديالى ,كربلاء ,كركوك ,ميسان ,المثنى ,النجف ,نينوى ,القادسية ,الأنبار , بابل ,صلاح الدين ,السليمانية , واسط , اربيل , دهوك وبات الآن رابط نتائج القبول المركزي ملف pdf و بالرقم الامتحاني 2024 متاح للجميع.

نتائج القبول المركزي ملف pdf بالرقم الامتحاني 2024

منذ قليل أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي عن نتائج القبول المركزي 2023 – 2024 وقبول ما يبلغ 245291 طالب وطالبة بالجامعات العراقية الحكومية.

وأكد العبودي أن احصائيات نتائج القبول المركزي للجامعات العراقية جاء كما يلي:

قبول (237066) طالبا ضمن قناة القبول المركزي للقناتين العامة وذوي الشهداء.

قبول (7998) ضمن قناة القبول المباشر و(227) ضمن قناة النخبة.

أما عن إحصائيات القبول المركزي في المجموعة الطبية :

بلغت (9333) بواقع (4931) طالبا في كليات الطب.

(2019) طالبا في كليات طب الأسنان .

قبول (2383) طالبا في كليات الصيدلة .

الحدود الدنيا لكليات الطب : جاءت الحدود الدنيا لكليات الطب 2023 بالعراق 99.43%.

الحدود الدنيا لكليات طب الأسنان 98.86%.

الحدود الدنيا لكليات الصيدلة (98,43).

رابط نتائج القبول المركزي 2024

المحافظة الحالة تنزيل نينوى تم الرفع تنزيل ديالى تم الرفع تنزيل بغداد تم الرفع تنزيل النجف تم الرفع تنزيل ذي قار تم الرفع تنزيل القادسية تم الرفع تنزيل صلاح الدين تم الرفع تنزيل واسط تم الرفع تنزيل الأنبار تم الرفع تنزيل بابل تم الرفع تنزيل البصرة تم الرفع تنزيل كربلاء تم الرفع تنزيل كركوك تم الرفع تنزيل ميسان تم الرفع تنزيل المثنى تم الرفع تنزيل

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