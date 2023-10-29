برابط مباشر فعال 100%| نتائج القبول المركزي ملف pdf بالرقم الامتحاني 2024

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رابط نتائج القبول المركزي ملف pdf بالرقم الامتحاني 2024

adminمنذ 39 دقيقة
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نتائج القبول المركزي

رابط نتائج القبول المركزي ملف pdf بالرقم الامتحاني 2024.. نتائج القبول المركزي 2023 – 2024…أعلنت منذ قليل نتائج القبول المركزي 2023 في كليات بغداد ,الرصافة ,الكرخ ,البصرة ,ذي قار ,ديالى ,كربلاء ,كركوك ,ميسان ,المثنى ,النجف ,نينوى ,القادسية ,الأنبار , بابل ,صلاح الدين ,السليمانية , واسط , اربيل , دهوك وبات الآن رابط نتائج القبول المركزي ملف pdf و بالرقم الامتحاني 2024 متاح للجميع.

نتائج القبول المركزي ملف pdf بالرقم الامتحاني 2024

منذ قليل أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي عن نتائج القبول المركزي 2023 – 2024 وقبول ما يبلغ 245291 طالب وطالبة بالجامعات العراقية الحكومية.

وأكد العبودي أن احصائيات نتائج القبول المركزي للجامعات العراقية جاء كما يلي:

قبول (237066) طالبا ضمن قناة القبول المركزي للقناتين العامة وذوي الشهداء.

قبول (7998) ضمن قناة القبول المباشر و(227) ضمن قناة النخبة.

أما عن إحصائيات القبول المركزي في المجموعة الطبية :

بلغت (9333) بواقع (4931) طالبا في كليات الطب.

(2019) طالبا في كليات طب الأسنان .

قبول (2383) طالبا في كليات الصيدلة .

  • الحدود الدنيا لكليات الطب : جاءت الحدود الدنيا لكليات الطب 2023 بالعراق 99.43%.
  • الحدود الدنيا لكليات طب الأسنان 98.86%.
  • الحدود الدنيا لكليات الصيدلة (98,43).

رابط نتائج القبول المركزي 2024

المحافظة
الحالة
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نينوىتم الرفع
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ديالىتم الرفع
تنزيل
بغدادتم الرفع
تنزيل
النجفتم الرفع
تنزيل
ذي قارتم الرفع
تنزيل
القادسيةتم الرفع
تنزيل
صلاح الدينتم الرفع
تنزيل
واسطتم الرفع
تنزيل
الأنبارتم الرفع
تنزيل
بابلتم الرفع
تنزيل
البصرةتم الرفع
تنزيل
كربلاءتم الرفع
تنزيل
كركوكتم الرفع
تنزيل
ميسانتم الرفع
تنزيل
المثنىتم الرفع
تنزيل

 

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adminمنذ 39 دقيقة
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