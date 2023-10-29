اعرفها قبل الصرف واوعي حد يغشك قائمة أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023، يتساءل المواطنين خلال هذه الفترة بشكل متكرر عن أسعار السلع والمنتجات في الدعم التمويني تزامناً مع اقتراب مطلع الشهر، حيث يعتمد المواطنين على الدعم التمويني وينتظرون مواعيد صرف المستحقات بفارغ من الصبر، تختلف اسعار المنتجات والسلع في التموين عكس المحلات التجارية تماماً، كما يمكن للأصحاب البطاقة التموينية الحصول على المقررات التموينية من صباح اليوم الأول من الشهر وحتى نهاية اليوم في الساعة التاسعة مساءً وهو موعد توقف سيستيم التموين، لكل فرد في التموين لديه الحق لاختيار ما يريده من السلع الأساسية من بين زيت وسكر ومكرونة، واليوم ننشر لكم عبر موقعنا البديل قائمة أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

سعر كيلو السكر المعبأ 12.6 جنيه.

كيلو الأرز بسعر 12.6 جنيه.

سعر زجاجة الزيت وزن 800 جرام 30 جنيها.

كيس المكرونة 800 جرام بسعر 13 جنيه.

سعر كيس مكرونة 400 جرام 6.5 جنيه.

مسلي صناعي 800 جرام بسعر 38 جنيها

عبوة صلصة وزن 300 جرام بسعر 8 جنيهات

عدس اصفر 500 جرام بسعر 21 جنيه.

عبوة شاي ناعم وزن 40 جراما بسعر 5 جنيهات.

طحينة بيضاء 140 جرامًا 2.50 جنيه.

خل 5% 900 مللي 6 جنيه.

جبنة تتراباك 250 جرمًا 14 جنيهات.

صابون غسيل 125 جرام 3 جنيهات.

علبة مرقة دجاج 8 مكعبات 6 جنيهات.

موعد صرف المقررات التموينية نوفمبر 2023

لكل فرد دعم شهري في التموين مقدم من وزارة التموين والتجارة الداخلية وفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكل مواطن مسجل في المنظومة التموينية لديه خمسون جنيه دعم تمويني يحصل منه على العديد من السلع بأسعار مدعمة، ويحصل على 5 أرغف يومياً بإجمالي 150 رغيف في الشهر، وبعد عدة أيام قليلة يوم الأربعاء الموافق 1 من نوفمبر تبدأ عمليات صرف مقررات التموين وحتى نهاية الشهر، كما يمكن الحصول على مختلف السلع والمنتجات بفارق نقاط الخبز عند الصرف.