سبب وفاة تشاندلر بينج Chandler Bing.. ماثيو بيري بطل المسلسل الشهير “فريندز”

في خبر صادم لمحبيه، توفي الممثل المحبوب ماثيو بيري، الشهير بتجسيده شخصية تشاندلر بينج في مسلسل الأصدقاء “فرندز”، حيث تم العثور عليه في منزله في لوس أنجلوس يوم السبت، وفقًا للمصادر الأمنية التي نقلتها صحيفة لوس أنجلوس تايمز، ويُعتقد أنه توفي غرقًا، ولكن التحقيقات لا تزال جارية.

سبب وفاة تشاندلر بينج

لا يزال سبب الوفاة غير معروفًا، وليس هناك أدلة على وقوع جريمة قتل أو هجوم، حيث تم اكتشاف جثة ماثيو بيري في حوض الاستحمام ضمن منزله في تمام الساعة الرابعة مساءً، وذلك وفقاً لمصادر صحيفة.

حول ماثيو بيري Matthew Perry

ماثيو بيري، نجل الممثل جون بينيت بيري وسوزان ماري لانغفورد، السكرتيرة الصحفية السابقة لرئيس الوزراء الكندي بيير ترودو، ولد عام 1969. ترعرع بيري بين مونتريال ولوس أنجلوس بعد انفصال والديه عندما كان عمره سنة واحدة.

استطاع بيري أن يجوب مختلف الأدوار حتى حصل على الدور الذي أطلقه إلى الشهرة، وهو دور “تشاندلر بينغ” في مسلسل “فريندز” (الأصدقاء) في عام 1994.

ونتيجة نجاحه في هذا الدور، ترشح بيري لجائزة إيمي في عام 2002 وحصل على أربعة ترشيحات أخرى لهذه الجائزة الرفيعة.

على الرغم من نجاحه الكبير، كان هناك جانب مظلم في حياة بيري. في مذكراته لعام 2022 بعنوان “الأصدقاء والعشاق والشيء الرهيب الكبير”، شرح بيري صراعه المستمر مع إدمان الكحول والمواد المخدرة، حيث أدى هذا الإدمان إلى إقامته في مراكز إعادة التأهيل عدة مرات وتسبب له في مشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك إقامته في المستشفى لمدة خمسة أشهر في عام 2018 بسبب تمزق في القولون.