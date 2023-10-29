ظهرت رسمياً رابط نتائج القبول المركزي 2023 والحد الدنيا الجامعات والمعاهد في العراق عبر موقع نتائجنا

وزارة التعليم العالي في العراق وضحت رسمياً نتائج القبول المركزي 2023م عبر موقع نتائجنا حيث ارتفعت معدلات البحث عن نتائج القبول في الجامعات المركزية بشكل كبير جدا واستقبلت وزارة التربية العراقية عددا كبيرا من الطلاب للعام الدراسي الجديد 2024 وتعتبر هذه المرحلة من المراحل المهمة التي يمر بها جميع الطلاب والطالبات في دولة العراق.

ظهرت رسمياً رابط نتائج القبول المركزي 2023

نتائج القبول المركزي في العراق من أهم الموضوعات الحيوية حيث تعتبر هذه المرحلة من المراحل المهمة التي يمر بها جميع الطلاب والطالبات في جميع المحافظات العراقية والكثير منهم يريدون معرفة مدى نجاحهم والدرجات النهائية حتى يتمكنوا من التقديم على الكليات والجامعات داخل العراق كذلك التعرف على معدلات القبول المركزي والحدود الدنيا في دولة العراق الفترة الراهنة.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول المركزي في العراق 2023

قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق عن فتح إعلان الرسمي للقبول المركزي في الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية للعام الدراسي 2023-2024م من قبل وزارة التعليم العالي في العراق ولمعرفة نتائج القبول المركزي يجب اتباع الطريقة كالتالي: