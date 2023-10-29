عروض الجمعة البيضاء 2023 وخصومات هائلة على الأجهزة الكهربائي الحق اشتري

عروض الجمعة البيضاء 2023، منذ فترة طويلة والكثير من الأشخاص ينتظرون أقوى عروض الجمعة البيضاء التي تكون بها خصومات تصل إلى 50% على جميع السلع والمنتجات والأجهزة، مع اقتراب العام الجاري 2023 تقوم بعض المتاجر والمحلات التجارية الكبرى والهايبر ماركت يقدمون خصومات كثيرة وهذا ما تثير اهتمام المواطنين ويتسابقون من أجل الشراء لأن الفرصة لن تأتي إلى مرة واحدة في العام.

ونلاحظ دائماً أن هناك بعض الشباب و العرسان المقبلين على الزواج يترقبون تلك النوعية من العروض لشراء مستلزمات المنزل من مفروشات وأجهزة كهربائي وغيرها الكثير، وليس فقط بل تقوم بعض سيدات البيوت بتجديد المنزل ويبحثون عن العروض المناسبة التي توفر عليهم الكثير من المال، اليوم ننشر لكم أقوى عروض الجمعة البيضاء 2023.

عروض الجمعة البيضاء 2023

هناك الكثير من مواقع التسويق الإلكتروني والمتاجر الكبرى تقوم بالمشاركة في مهرجان العروض في الجمعة البيضاء والجمعة السوداء التخفيض من أسعار السلع والمنتجات بكافة أشكالها وأنواعها بخصم يصل حتى 75% حتى نهاية نوفمبر 2023، من الأجهزة المحمولة والغسالات والثلاجات والبوتاجازات والملابس والمفروشات والأساسي والألعاب، ومن أهم المتاجر والمواقع التي تقدم عروض مميزة في الجمعة البيضاء

هايبر ماركت كارفور جميع الفروع.

المتجر الإلكتروني نون.

وامازون.

وجوميا.

أسواق فتح الله ماركت.

كازيون.

بيت الجملة.

موعد الجمعة البيضاء 2023

البحث الرائج خلال هذه الفترة على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي موعد انطلاق عروض الجمعة البيضاء، حيث تبدأ الموقع الإلكتروني والمتاجر ومواقع التسويق الإلكتروني بتجهيز أقوى العروض والخصومات على جميع المنتجات من أجهزة كهربائية وشاشات وهواتف ذكية وأدوات العناية الشخصية والمفروشات وأدوات الطهي والملابس والمنظفات وغيرها الكثير، وتأتي يوم الجمعة البيضاء للعام الجاري يوم الجمعة الموافق 4 من نوفمبر 2023 وتلك الجمعة معروفة أكثر في بعض الدول العربية والأوروبية بعيد الشكر، وقبل نهاية شهر نوفمبر وفي الجمعة الأخيرة من الشهر يتم تقديم عروض جديدة مميزة بمناسبكة الجمعة السوداء المعروف أكثر البلاك فرايدي، حيث تقوم المتاجر بتقديم خصومات على جميع المنتجات وتصل قيمة الخصومات من 50% وحتى 75%.