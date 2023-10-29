√برابط مـــباشـــر√ تحميل نتائج القبول المركزي pdf بالاسم الرباعي | نتائج القبول المركزي 2024

نتائج القبول المركزي 2024 أعلنت منذ قليل من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي من خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده في مقر كلية التربية الرياضية بجامعة بغداد بمنطقة الجادرية، وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن نتائج القبول المركزي 2023 pdf موقع نتائجنا شملت كل المحافظات العراقية نتائج قبول الكليات بغداد ,الرصافة ,الكرخ ,البصرة ,ذي قار ,ديالى ,كربلاء ,كركوك ,ميسان ,المثنى ,النجف ,نينوى ,القادسية ,الأنبار , بابل ,صلاح الدين ,السليمانية , واسط , اربيل , دهوك، وقد بلغ عدد الطلبة الذين تم قبولهم في نتائج القبول المركزي 2024 pdf بجميع كليات وجامعات العراق الحكومية 245291 طالب وطالبة.

نتائج القبول المركزي 2024 pdf

في وقت سابق، حدد وزارة التعليم العراقية أن موعد نتائج القبول المركزي 2024 سيكون قبل انتهاء شهر أكتوبر الجاري، وقد تم التأكيد من مصادر رسمية أن اليوم الأحد الموافق 29 أكتوبر 2023 هو الموعد الرسمي لإعلان نتائج القبول المركزي 2024 من خلال عقد مؤتمر صحفي في كلية التربية الرياضية بجامعة بغداد وأعلان الحدود الدنيا للقبولات في الجامعات العراقية للعام الدراسي 2023-2024.

رابط نتائج القبول المركزي 2024

المحافظة الحالة تنزيل نينوى تم الرفع تنزيل ديالى تم الرفع تنزيل بغداد تم الرفع تنزيل النجف تم الرفع تنزيل ذي قار تم الرفع تنزيل القادسية تم الرفع تنزيل صلاح الدين تم الرفع تنزيل واسط تم الرفع تنزيل الأنبار تم الرفع تنزيل بابل تم الرفع تنزيل البصرة تم الرفع تنزيل كربلاء تم الرفع تنزيل كركوك تم الرفع تنزيل ميسان تم الرفع تنزيل المثنى تم الرفع تنزيل

نتائج القبول المركزي 2023 بالاسم الرباعي

بات من المؤكد أمكانية كافة الطلاب والطالبات بجميع المحافظات العراقية الاستعلام عن نتائج القبول المركزي 2023 بالاسم الرباعي عبر موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك باتباع الخطوات التالية:

تسجيل دخول موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ومن ثم اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج القبول المركزي 2023

كتابة الاسم بالرباعي للطالب.

ثم إدخال الرقم الامتحاني.

تحديد المحافظة التابع لها الطالب.

ومن ثم توضح القسم التعليمي الخاص بالطالب.

وأخيرا النفر على استعلام نتائج القبول المركزي 2023 بالاسم الرباعي.

نتائج القبول المركزي في الجامعات العراقية الحكومية

إعلان نتائج القبول المركزي في الجامعات العراقية الحكومية يمثل حدثًا هامًا يؤثر على المتقدمين والمجتمع بشكل كبير. يساهم في توفير المعلومات الدقيقة والتخفيف من التوتر والقلق، ويمكنهم التخطيط لمستقبلهم الأكاديمي وتحقيق طموحاتهم الشخصية. بالإضافة إلى ذلك، يساهم في تعزيز التعليم العالي والتنمية الاقتصادية وتشجيع المنافسة والتطور في الجامعات العراقية.