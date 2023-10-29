نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثالث pdf بالرقم الامتحاني عبر موقع نتائجنا

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثالث، يهتم الطلبة والطالبات وأولياء الأمور بمعرفة الموعد التي تحدده وزارة التربية والتعليم العراقية للإعلان عن صدور النتائج، والجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم تنشغل خلال هذه الفترة بإعلان نتائج القبول المركزي للجامعات والكليات، ورغم ذلك تحاول أن تقدم الخدمات الإلكترونية للطلاب للحصول على النتائج فور صدورها، أدى جزء كبير من الطلاب اختبارات الدور الثالث بسبب عدم توفيقهم في الدور الثاني وهذه فرصة مناسبة للطلاب لاستعادة الدرجات المفقودة وإجتياز النجاح للانتقال للمرحلة الثانوية، تبذل وزارة التربية والتعليم أقصى جهد لتحسين العملية التعليمية وإعادة تأهيل الطلاب للانتقال لمرحلة تعليمية جديدة ولا تجعل أي شئ يعوق استكمال تلك المسيرة تحت أي ظروف لتحقيق أهدافهم، ترقبوا معنا التقرير التالية لمعرفة نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثالث.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثالث

رغم كل الأزمات التي مر بها الطلاب فترة جائحة كورونا لكنهم على وعي كبير أن الأزمة تعلم التحدي وأن جائحة كورونا تركت أثر إيجابي جعل الطلاب تستفيد، وأكبر دليل على ذلك ارتفاع نسب الحضور في العام الدراسي والاختبارات النهائي، كما شهد الفصل الدراسي الأول والثاني نجاح كبير مقارنة بالسنوات الأخيرة، ورغم وجود رسوب لكن النسبة منخفضة عن العام الماضي، حيث أكدت الوزارة أن عملية التصحيح ورصد الدرجات لامتحانات الثالث المتوسط الدور الثاني على وشك الانتهاء وخلال الساعات القليلة القادمة يتم الإعلان عن ظهور النتائج وموعد رفع إلكترونياً فلا داعي للقلق.

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