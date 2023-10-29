نتائج القبول المركزي في الجامعات العراقية 2023-2024 عبر موقع وزارة التربية العراقية

في العراق يُعد القبول المركزي في الجامعات حدثًا مهمًا وحاسمًا في حياة العديد من الطلاب. إن معرفة نتائج القبول المركزي تمثل خطوة أساسية للتخطيط المستقبلي واتخاذ القرارات المهنية والأكاديمية في هذا المقال، سنستعرض لك أبرز النقاط حول نتائج القبول المركزي في العراق لعام 2023/2024 وكيفية الاستعلام عنها نتائج القبول المركزي لهذا العام أظهرت زيادة ملحوظة في عدد الطلاب الذين تم قبولهم في الجامعات الحكومية. حيث بلغ عدد الطلاب والطالبات المقبولين أكثر من 300 ألف طالب من مجموع 500 ألف طالب تقدموا لاختبارات القبول. هذا يعكس الزيادة في الاهتمام بالتعليم العالي في العراق وتفوق الطلاب.

نتائج القبول المركزي

مع اقتراب موعد التسجيل في الجامعات العراقية، يُلاحظ أن هناك زيادة طفيفة في نسب القبول مقارنة بالعام الماضي. حيث تم قبول 7,749 طالبًا في مجال الطب بنسبة قبول تبلغ 99.29%، وتم قبول 10,251 طالبًا في مجال الهندسة بنسبة قبول تبلغ 97.29%، وتم قبول 15,426 طالبًا في مجال العلوم بنسبة قبول تبلغ 95.29%. هذا يشير إلى التنافسية العالية في مجالات العلوم والهندسة نتائج القبول المركزي في العراق تمثل خطوة مهمة في رفع المستوى العلمي والثقافي في البلاد. إذا كان هناك العديد من الطلاب الذين يمكنهم الالتحاق بالجامعات، فإن ذلك يعزز من الإمكانيات البشرية ويسهم في تطوير المجتمع والاقتصاد.

كيفية الاستعلام عن نتائج القبول المركزي

إذا كنت من الطلاب الذين ينتظرون نتائج القبول المركزي في العراق، يمكنك القيام بالخطوات التالية لمعرفة النتائج:

زيارة موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الإنترنت.

انقر على رابط “القبول المركزي”.

أدخل الاسم الرباعي ورقم الجلوس الخاص بك.

انقر على زر “بحث”.

ستتم عرض نتائج القبول على الشاشة.

يُرجى التأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح والانتظار لظهور النتائج. إذا واجهت أي صعوبة في العثور على نتائجك، يمكنك التواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية للحصول على المساعدة.