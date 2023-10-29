اضبط تردد قناة المغربية الرياضية المفتوحة Arryadia SD-HD الجديد 2023 الناقلة لمباراة الاهلي وصن داونز اليوم

نبحث دائمًا عن أفضل الوسائل لمتابعة الأحداث الرياضية الهامة، وفي هذا السياق، تأتي قناة المغربية الرياضية كواحدة من أهم الخيارات لعشاق الرياضة في المغرب والعالم العربي. تقدم القناة تغطية شاملة للأحداث الرياضية، بدءًا من الدوري المغربي الممتاز وصولاً إلى مباريات المنتخب المغربي والبطولات العربية والإفريقية.

قناة المغربية الرياضية المفتوحة

إن مشاهدة المباريات المهمة تعتبر تجربة مثيرة لكل عشاق الرياضة، ولهذا السبب تسعى قناة المغربية الرياضية لتوفير تغطية شاملة للمباريات الرياضية المهمة. بغض النظر عن البطولة أو الفريق الذي تشجعه، يمكنك الاعتماد على هذه القناة لمتابعة أحداث المباريات بكل تفصيل وإثارة.

تردد قناة المغربية الرياضية

لتمكينك من مشاهدة هذه القناة المميزة، يجب أن تكون على دراية بتردد قناة المغربية الرياضية. للحصول على أفضل جودة في البث واستقبال متميز، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على التردد التالي:

التردد: 11157

معدل الترميز: 27500

استقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد القناة على عرب سات

إذا كنت تستخدم قمر البث عرب سات، يمكنك ضبط تردد القناة كما يلي:

التردد: 12683

معدل الترميز: 27500

استقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

كيفية ضبط تردد القناة

إذا كنت تحاول ضبط تردد قناة المغربية الرياضية على جهاز الرسيفر الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى قائمة القنوات على جهاز الرسيفر. اضغط على زر “البحث”. حدد القمر الصناعي الذي تريد ضبط التردد عليه. أدخل تردد القناة على النايل سات أو عرب سات أو هوت بيرد. اضغط على زر “بدء البحث”.

البطولات التي تنقلها القناة المغربية