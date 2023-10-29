اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السادسة العراق 2023 الموعد والشروط كاملة عبر منصة مظلتي وفقاً للتصريحات

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السادسة العراق 2023، بشرى سارة للمواطنين أخيراً تم الإعلان رسمياً عن فتح باب التسجيل لدفعة جديدة من الرعاية الاجتماعية بناءاً على رغبة الملايين من المواطنين في العراق بسبب الظروف الصعبة التي يمرون بها، حيث يعتبر الدعم النقدي للرعاية الاجتماعية واحد من أهم أنظمة الدعم المقدمة من وزارة العمل والذي يقوم بالإشراف عليها أحمد الأسدي الذي يشغل منصب الوزير بالعراق.

تقدم بالدفعة الخامسة الوجبة التاسعة عدد كبير جداً من المواطنين وكانت الاستفادة لنحو 350 ألف مستفيد بعد الإطلاع على البيانات ومتابعة حالة الطالب عند الفحص من الجهة المختصة، لأن الرعاية الاجتماعية هو دعم للأسر الأكثر استحقاقاٌ ولا تمتلك أي منظومة دعم أخرى وبمعنى أوضح الذين يحصلون على قوت يومهم يوم بيوم، لذا عليكم متابعة الفقرات التالية لمعرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السادسة العراق 2023

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السادسة العراق 2023

بشكل رسمي أصدرت وزارة العمل العراقية قرارات جديدة بشأن التسجيل في الدفعة السادسة والتي يبدأ التسجيل بها بدايةً من الغد الاثنين الموافق 30-10-2023 وتستمر عملية التقديم حتى عشرة أيام متتالية بشكل إلكتروني ويجب أن يكون المتقدمين من الجنسية العراقية ولا تقل أعمارهم عند التسجيل عن 18 عام وأن يكون غير مستفيدين من أي دعم اجتماعية أخر، ومن المقرر أن يكون عدد المشمولين في الدفعة 6 نحو 90 ألف مستفيد حسب التصريحات التي أعلن عنها الدكتور أحمد الأسدي في إحدى اللقاء التلفزيونية الساعات الماضية.

رابط التسجيل في الدفعة السادسة الرعاية الاجتماعية

تتم عملية التسجيل في الرعاية الأجتماعية الدفعة السادسة والجديدة المعلن عنها منذ ساعات قليلة عن طريق اتباع ما يلي: