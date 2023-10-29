الكلام ده حقيقة ولا إشاعات؟!! إلغاء الزيت من تموين شهر نوفمبر 2023 .. ألحق أعرف الكلام ايه

قامت وزارة التموين بتحديد نصيب الفرد في شهر نوفمبر عام 2023 في ما يخص الدعم الغذائي المخصص للأفراد عبر البطاقة التموينية ويتطلب ذلك الرجوع لمصادر رسمية أما عن زيادة التموين او الغاء الزيت من التموين لشهر نوفمبر عام 2023 لمعرفة نصيب الفرد في التموين لشهر نوفمبر عام 2023 تابعوا معي هذا المقال.

إلغاء الزيت من تموين شهر نوفمبر 2023

يتم خلال كل شهر تخصيص مبلغ 50 جنيه قيمه للدعم الشهري لكل فرد مستفيد من البطاقة التموينية حيث انها يمكن استخدام هذا المبلغ لشراء مجموعة متنوعة من المواد الغذائية يمكن استخدام 30 جنية لشراء زجاجه زيت وشراء كيس سكر ويمكن استخدام الباقي لشراء سلع بقالة اخرى مثل المعكرونة حيث انه لم تقوم الوزارة بالإعلان عن الغاء دعم معين على بطاقة التموين وانه لا صح مما تم تداوله حول الغاء زيت التموين شهر نوفمبر عام 2023 حيث انه يعتمد استخدام هذا الدعم على احتياجات الاسرة واختياراتها فيما يتعلق بالمواد الغذائية التي تحتاجها مع العلم انه يقدر عدد المستفيدين من الدعم التمويني بحوالي 64 مليون مواطن تقريبا يمكن لهؤلاء الافراد الحصول على ما يصل الى 32 سلعه شهريا من خلال ما يقرب من 40 الف نقطة توزيع غذائية متنوعة في جميع المحافظات بجمهورية مصر العربية كما انه يتم صرف مستلزمات شهر نوفمبر حتى نهاية الشهر ويتم تحديد حصص البضائع بناء على عدد افراد الاسرة المسجلين على البطاقة التموينية حيث انه يقدر لكل فرد مبلغ 50 جنية كقيمه للدعم الشهري حتى اربع افراد على البطاقة والفرد الخامس يقوم بصرف 25 جنيه فقط حتى يكون مجموعة البطاقة الاربع افراد تقوم بصرف 200 جنية شهريا اما الخمس افراد فتقوم بصرف 225 جنيه شهري والست افراد تقوم بصرف 250 جنية شهريا وهكذا.