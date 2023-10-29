HERE صدرت الان✓✓ نتائج امتحان التخصص في الطب 2023 PDF

نتائج امتحان التخصص في الطب 2023 من المتوقع أن تُعتمد نتائج القبول المركزي في جميع محافظات العراق في غضون ساعات قليلة من مساء يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر 2023 وبدءًا من هنا، بدأ الطلاب في الصف السادس الإعدادي في القسم العلمي البحث عن رابط استعلام نتائج امتحان التخصص في الطب 2023، لكي يتمكنوا من معرفة النسبة المئوية التي تناسب مجموعهم للالتحاق بالجامعة الطبية التي يرغبون فيها.

نتائج امتحان التخصص في الطب 2023

ومن خلال بحث الكثير من المواطنين عن رابط نتائج امتحان التخصص في الطب ٢٠٢٣ تم الإعلان عن وصول العدد المقرر إلى أقل من العام الماضي بسبب وجود الكثير من الفرص الشاغرة في الجامعات المختلفة التابعة لوزارة التعليم العراقية ومن المتوقع أن تأتي تخصصات الطب على النحو التالي:

نسبة الحد الأدنى للقبول في كليات الطب العام تبلغ 99.43%.

نسبة الحد الأدنى لكليات طب الأسنان تعادل ٩٨.٨٦%.

يبلغ الحد الأدنى لكلية الصيدلة 98.43%.

رابط الاستعلام عن نتائج امتحان التخصص في الطب 2023

تم الإعلان عن رابط الاستعلام عن نتائج امتحان التخصص في الطب 2023 عبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سيتم تفعيل الرابط فور اعتماد النتائج، حيث سيتم الإعلان عنها على موقعنا الإلكتروني لتيسير عملية استخراجها للطلاب بسهولة ستتضمن الخطوات الإلكترونية اللازمة التالي:

تسجيل الدخول إلى تم تصميم موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قم بتسجيل الدخول إلى موقع نتائجنا من خلال الارتباط التالي: https://results.mlazemna.com/ui24/

تتطلب الوصول إلى نتائج القبول الموازي الضغط على علامة التبويب المخصصة للاستعلام عن تلك النتائج.

إدخال الاسم الرباعي.

تسجيل الرقم الامتحاني.

تحديد المحافظة.

تدوين القسم العلمي.

اختيار تخصص الطب.

الضغط على أيقونة الاستعلام.

نتائج القبول المركزي 2023