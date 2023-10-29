هتاخد الـ 4000 ألآف كاملين يا عم “الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي” ومعرفة الزيادة الجديدة

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي يشهد البحث في جمهورية مصر العربية زيادة في استفسارات المواطنين حول معاشات تكافل وكرامة لعام 2023 ويلاحظ أن المواطنين الذين يرغبون في الاستفادة من دعم تكافل وكرامة يمكنهم الآن بسهولة تقديم طلباتهم إلكترونيًا، ولا يلزمهم الحضور شخصيًا إلى مقر الوزارة للحصول على المعلومات الضرورية فهذه العملية الإلكترونية تجعل الاستعلام والتقديم أكثر يسرًا وسهولة للمواطنين.

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لعام 2023، يمكن اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

بمجرد دخولك إلى الموقع، ابحث عن الزر المخصص للاستعلام عن المعاش تكافل وكرامة.

ستحتاج إلى إدخال المعلومات المطلوبة للفرد الذي يتقدم للحصول على المعاش، مثل رقم البطاقة القومية ورقم بطاقة التموين.

بمجرد إدخال المعلومات الصحيحة، اضغط على زر البحث أو التأكد للحصول على معلوماتك حول معاش تكافل وكرامة لعام 2023.

الفئات المستحقة

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة لعام 2023 تشمل: