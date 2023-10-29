رسميًا بدء موعد صرف معاشات نوفمبر بالزيادة الجديدة “جهز محفظتك عشان تقبض” زيادة جديدها 550ج

موعد صرف معاشات نوفمبر بالزيادة الجديدة يترقب أصحاب المعاشات بفارغ الصبر موعد صرف معاشاتهم شهريًا، وخاصةً مع بداية تنفيذ الزيادة الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتبارًا من شهر نوفمبر، لذا يمكنكم معرفة موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2023 عبر التواصل مع جهة صرف المعاشات المعنية، مثل الجهاز القومي للتأمين الاجتماعي في مصر،

موعد صرف معاشات نوفمبر بالزيادة الجديدة

سيتم صرف معاشات شهر نوفمبر 2023 خلال الأيام الأولى من الشهر ووفقًا للإعلان السابق، ستشهد معاشات نوفمبر زيادة بقيمة 600 جنيه مصري، وذلك بزيادة 300 جنيه عن شهر أكتوبر وزيادة أخرى بقيمة 300 جنيه عن شهر نوفمبر، هذه الزيادة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى دعم المواطنين ورفع مستوى معيشتهم.

معاشات نوفمبر

بناءً على ما صرح به اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فإن الزيادة الجديدة في المعاشات ستصرف باثر رجعي بدءًا من شهر نوفمبر وسيحصل أصحاب المعاشات على زيادة شهري أكتوبر ونوفمبر معًا أثناء صرف معاشات شهر نوفمبر 2023.

وبالنسبة لموعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2023، ستبدأ عملية الصرف بداية من يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر وستستمر لمدة 6 أيام، هذا يأتي وفقًا لمعلومات من “القومية للتأمينات الاجتماعية”.

الاستعلام عن المعاشات

يمكن لأصحاب المعاشات القيام بالاستعلام عن صرف المعاشات عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية باتباع الخطوات التالية: