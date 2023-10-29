استقبلها الآن “تردد قناة مصر أم الدنيا 2023” متاح على جميع الأقمار الصناعية
ازدادت عمليات البحث مؤخرًا عن تردد قناة مصر أم الدنيا 2023 حيث تحظى قناة مصر أم الدنيا بنسب مشاهدة عالية في الفترات الاخيرة بسبب عرض مجموعة كبيرة من المسلسلات الحصرية عبر شاشتها أهمها مسلسل قيامة عثمان وتقوم قناة مصر أم الدنيا بعرض مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات الحصرية على مدار اليوم وذلك بجودة عالية ومن خلال السطور التالية نكشف عن تردد قناة مصر أم الدنيا 2023 عبر القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات.
تردد قناة مصر أم الدنيا 2023
لمشاهدة المسلسل التركي التاريخي الأشهر مسلسل المؤسس عثمان يمكنكم تنزيل تردد قناة مصر أم الدنيا 2023 ومشاهدة حلقات جديدة كل يوم من مسلسل قيامة عثمان بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المسلسلات التركية والعربية الحصرية عبر شاشة قناة مصر أم الدنيا وإليكم تردد قناة مصر أم الدنيا 2023.
- القمر الصناعي : نايل سات.
- التردد : 11595
- معدل الترميز : 27500.
- معامل الاستقطاب : عمودي.
- الجودة : HD
- القمر الصناعي : عرب سات.
- التردد : 11595
- الاستقطاب : رأسي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ : 5\
مسلسلات قناة مصر أم الدنيا 2023
بعد التعرف على تردد قناة مصر أم الدنيا 2023 إليكم قائمة بأشهر وأحدث المسلسلات الحصرية التي يتم عرضها عبر شاشة قناة مصر أم الدنيا وهي كالتالي :
- المسلسل التركي التاريخي الأشهر في الوطن العربي “المؤسس عثمان”.
- مسلسل السلطان عبدالحميد.
- مسلسل الذئب الوحيد.
- مسلسل الملحمة.
- مسلسل كوت العمارة.
- مسلسل ثلاث قروش.
- مسلسل الذئب الوحيد.