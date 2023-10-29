“نتائجنا mlazemna”نتائج القبول المباشر 2023 بالرقم الامتحاني القناة العامة وذوي الشهداء للجامعات العراقية

في أحدث الأخبار الهامة والعاجلة التي نتابعها معكم في الوقت الحالي، أعلنت وزارة التعليم العالي العراقية نتائج القبول المباشر 2023-2024 في القنوات العامة وقناة ذوي الشهداء، بالإضافة إلى طلاب النخبة لسنة 2023 في الفروع الاحيائي والتطبيقي والأدبي والفنون. يمكنكم متابعة التقرير لمعرفة المزيد من التفاصيل حول كيفية الاستعلام عن نتائج القبول المباشر عبر الموقع الرسمي للتقديم المركزي وموقعنا الرسمي للنتائج.

نتائج القبول المباشر 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي العراقية صباح اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 عن نتائج القبول المباشر 2023 كانت هذه النتائج هي واحدة من الموضوعات المهمة التي شهدت طلبات البحث الكثيرة عنها في العراق خلال الساعات الماضية، تم الإعلان عن النتائج خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في كلية التربية الرياضية ببغداد، تناولت هذه النتائج قبول الطلاب والطالبات خريجي السادس الإعدادي 2023 في الجامعات العراقية والمعاهد للعام الدراسي 2023-2024.

نتائج القبول المباشر 2023 بالرقم الامتحاني

وقد أعلنت الوزارة عن قبولات العام الدراسي 2023-2024 في جميع الجامعات العراقية بشكل مركزي، ومنحت الوزارة الطلاب فرصة للاطلاع على النتائج من خلال الموقع الرسمي للتقديم المرمزي الخاص بوزارة التعليم العالي، حيث يمكن البحث عنها باستخدام الرقم الامتحاني للطالب أو الطالبة.

تم قبول 7998 طالب وطالبة عبر قناة القبول المباشر، في حين تم قبول 237066 طالب وطالبة عبر القناة العامة وقناة ذوي الشهداء، وتم قبول 227 طالب وطالبة عبر قناة النخبة.

رابط نتائج القبول المباشر 2023

إذا كنت تود الاستعلام عن نتائج القبول المباشر لعام 2023، يرجى اتباع الإجراءات التالية: