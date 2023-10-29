بالخطوات عبر رابط حجز جواز سفر سوري 2023 “syria-visa.sy” .. الخطوات بالشروط

يبحث الكثير من المواطنين السوريين عن رابط حجز جواز سفر سوري 2023 وكيفية استخراج جواز سفر سوري للراغبين في السفر ومغادرة البلاد ، ويمكن الحصول على جواز سفر سوري من خلال المنصة الإلكترونية التي أتاحتها السلطات السورية لتسهيل الخدمات الإلكترونية للمواطنين الراغبين في استخراج جواز سفر جديد أو تجديد جواز السفر الحالي وذلك بطريقة سهلة وموثوقة كما يمكنكم التعرف على جميع الأوراق والمستندات المطلوبة من خلال الموقع الإلكتروني وفي السطور التالية نكشف عن رابط حجز جواز سفر سوري 2023.

رابط حجز جواز سفر سوري 2023

يمكن استخراج جواز سفر سوري من خلال رابط حجز جواز سفر سوري 2023 وذلك عبر منصة حجز جواز سفر سوري والتي تعد من أشهر المنصات في سوريا والتي تسهل على الكثير من المواطنين الإجراءات المختلفة ومنها يستطيع الراغبون في استخراج جواز سفر جديد حجز موعد لتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة وتقديمها في مكتب هيئة الجوازات في المحافظة التابع لها المواطن وإليكم خطوات التقديم:

أولا يجب الدخول عبر موقع syria-visa.sy ثم قم بتسجيل حساب جديد عن طريق ادخال اسم مستخدم وكلمة مرور. ثم يجب تسجيل كافة البيانات المطلوبة في النموذج. ثم قم بقراءة جميع الشروط المطلوبة والموافقة عليها. ثم يجب إرفاق كافة الأوراق والمستندات المطلوبة. ثم اضغط على “ارسال الطلب”.

ما هي الاوراق والمستندات المطلوبة لجز جواز سفر سوري 2023 ؟

بعد التعرف على خطوات حجز جواز سفر سوري 2023 يبحث الكثير من المواطنين في سوريا عن الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم وهي كالتالي :