مباراة الاهلي المصري وصن داونز “نصف نهائي السوبر الافريقي” تابع الآن التفاصيل

تترقب جماهير كرة القدم في مصر وجنوب إفريقيا مباراة الأهلي المصري وصن داونز الجنوب إفريقي، والتي ستقام اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023، في إطار منافسات نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي، لذلك سوف نتعرف في مقالنا على مباراة الأهلي وصن داونز وتوقيت المباراة.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

ستقام المباراة في تمام الساعة الثانية مساء بتوقيت القاهرة، والرابعة عصرًا بتوقيت جنوب إفريقيا، والثالثة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

وستنقل المباراة على القنوات الناقلة الحصرية التي تمكنك من مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز، وفيما يلي القنوات التالية الناقلة:

– قناة أون تايم سبورتس.

– قناة أبوظبي الرياضية.

تفاصيل المباراة بين الأهلي المصري وصن داونز

يتميز الأهلي بتاريخ حافل في مواجهة الفرق الجنوب إفريقية. وقد تواجه الأهلي فرقاً جنوب إفريقية في 31 مباراة في مسابقات إفريقيا المختلفة، حيث فاز الأهلي في 13 مباراة، وتعادل في 9 مباريات، وخسر في 9 مباريات.

الجدير بالذكر أن حسام عاشور يعد من اللاعبين الأكثر مشاركة في مباريات الأهلي أمام الفرق الجنوب إفريقية، إذ شارك في 14 مباراة، وتاريخ أول مباراة جمعت بين الأهلي وصن داونز يعود إلى عام 2001، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا. وانتهت المباراة ذهابًا بالتعادل بهدف لكل فريق، وتمكن الأهلي من الفوز بنتيجة 3-0 في مباراة الإياب، مما أهله للتتويج باللقب.

إلى هنا ينتهي المقال وتعرفنا على مباراة الأهلي وصن داونز، حيث يعتبر لقاء الأهلي المصري وصن داونز الجنوب إفريقي من أبرز المباريات المنتظرة بفارغ الصبر من قبل عشاق كرة القدم في القارة الإفريقية، ويتوقع الجميع مباراة قوية ومشوقة بين الفريقين، مع تمنيات الجماهير بفوز الفريق الأفضل وتأهله إلى المباراة النهائية.