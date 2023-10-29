اضبط حالااا..تردد قناة بين سبورت المفتوحة bein sport HD الناقلة لحفل الكرة الذهبية ballon d’or 2023

تُعَد قناة بين سبورت المفتوحة واحدة من أهم القنوات الرياضية في العالم العربي تُبَث القناة على مدار الساعة الأربع والعشرين وتَقدِم تغطية شاملة لأحداث وأخبار الرياضة على مستوى العالم. تَملُك بين سبورت الإخبارية ترددات على الأقمار الصناعية المصرية نايل سات،سهيل سات، والعربية على عربسات.

تبث قناة بين سبورت المفتوحة بعد لحظات قليلة من الآن مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني، وسوف تُعرض المباراة على قناة بي إن سبورت الرياضية القطرية، يبحث الكثير من الناس منذ صباح اليوم السبت الموافق 28 أكتوبر 2023 عن تردد قناة بي ان سبورت الجديدة لعام 2023، وسوف نوضح لكم في هذا المقال تردد القناة على النايل سات.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة bein sport HD

زادت معدلات البحث في الفترة الأخيرة عن تردد قناة بين سبورت المفتوحة التي ستنقل مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم السبت الموافق 28 أكتوبر 2023 في إطار الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني، ستنطلق المباراة الكلاسيكية بين الفريقين في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، يجب عليك ضبط تردد قناة بين سبوت المفتوحة على النايل سات لمتابعة مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز 27500

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

جاءت قائمة القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، على النحو التالي:

beIN Sports HD 1

beIN Sports HD 1 English

beIN Sports HD 1 French

beIN 4K HDR

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

كما جاءت قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة علي النحو التالي:

قناة SuperSport Maximo 1.

قناة Digi Sport 1 HD Romania.

قناة SuperSport HD 2 alb.

قناة Arena Sport 3 HD Croatia.

قناة beIN Sports HD 3 TR.

قناة Eleven Sports 1 HD portugal.

قناة Spiler 1 TV.

قناة Setanta Sports 1 Eurasia HD.

قناة Diema Sport 2 HD.

قناة Arena Sport 1 HD Premium Serbia.

قناة Arena Premium 1 HD BiH

المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023

وتأتي قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023، علي النحو التالي: