اضبط حالااا..تردد قناة بين سبورت المفتوحة bein sport HD الناقلة لحفل الكرة الذهبية ballon d’or 2023
تُعَد قناة بين سبورت المفتوحة واحدة من أهم القنوات الرياضية في العالم العربي تُبَث القناة على مدار الساعة الأربع والعشرين وتَقدِم تغطية شاملة لأحداث وأخبار الرياضة على مستوى العالم. تَملُك بين سبورت الإخبارية ترددات على الأقمار الصناعية المصرية نايل سات،سهيل سات، والعربية على عربسات.
تبث قناة بين سبورت المفتوحة بعد لحظات قليلة من الآن مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني، وسوف تُعرض المباراة على قناة بي إن سبورت الرياضية القطرية، يبحث الكثير من الناس منذ صباح اليوم السبت الموافق 28 أكتوبر 2023 عن تردد قناة بي ان سبورت الجديدة لعام 2023، وسوف نوضح لكم في هذا المقال تردد القناة على النايل سات.
تردد قناة بين سبورت المفتوحة bein sport HD
زادت معدلات البحث في الفترة الأخيرة عن تردد قناة بين سبورت المفتوحة التي ستنقل مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم السبت الموافق 28 أكتوبر 2023 في إطار الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني، ستنطلق المباراة الكلاسيكية بين الفريقين في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، يجب عليك ضبط تردد قناة بين سبوت المفتوحة على النايل سات لمتابعة مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني.
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 11054
- الاستقطاب: أفقي H
- معدل الترميز 27500
القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة
جاءت قائمة القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، على النحو التالي:
- beIN Sports HD 1
- beIN Sports HD 1 English
- beIN Sports HD 1 French
- beIN 4K HDR
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة
كما جاءت قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة علي النحو التالي:
- قناة SuperSport Maximo 1.
- قناة Digi Sport 1 HD Romania.
- قناة SuperSport HD 2 alb.
- قناة Arena Sport 3 HD Croatia.
- قناة beIN Sports HD 3 TR.
- قناة Eleven Sports 1 HD portugal.
- قناة Spiler 1 TV.
- قناة Setanta Sports 1 Eurasia HD.
- قناة Diema Sport 2 HD.
- قناة Arena Sport 1 HD Premium Serbia.
- قناة Arena Premium 1 HD BiH
المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023
وتأتي قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023، علي النحو التالي:
محمد صلاح لاعب ليفربول.
كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة
يوسكو غفارديول لاعب مانشستر سيتي.
جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ .
جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد .
كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي
أندريه أونانا لاعب مانشستر يونايتد
بوكايو ساكا لاعب أرسنال
إيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي
نيكولو باريلا لاعب إنتر ميلان
ياسين بونو لاعب الهلال السعودي
فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد
جوليان ألفاريز لاعب مانشستر سيتي
مارتن أوديغارد لاعب ارسنال
إلكاي غوندوغان لاعب برشلونة
ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي
راندال كول مواني لاعب باريس سان جيرمان.
بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي.
إيميليانو مارتينيز لاعب أستون فيلا
خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب نابولي
روبن دياز لاعب مانشستر سيتي
روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة
لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان
رودري لاعب مانشستر سيتي
أنطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد.