مباراة باريس سان جيرمان وبريست “الدوري الفرنسي” على beIN SPORTS

تطلع الجماهير في فرنسا إلى مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبريست، والتي ستنطلق في إطار منافسات الدوري الفرنسي في الجولة العاشرة، ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثالث برصيد 18 نقطة، بينما يحتل بريست المركز الثالث أيضًا. لذا، ابقوا معنا لأننا سنوضح في الأسطر التالية موعد المباراة والقنوات الناقلة التي ستمكنكم من مشاهدة المباراة.

موعد مباراة باريس وبريست

تقام مباراة باريس سان جيرمان وبريست في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة 2:00 مساءً بتوقيت مصر، وذلك في تاريخ 29 أكتوبر 2023 على ملعب فريق بريست.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبريست

يمكنكم مشاهدة مباراة باريس وبريست بث مباشر عبر قناة بي إن سبورت القطرية الرياضية، والتي تتيح إمكانية متابعة المباراة بعد الاشتراك فيها. يمكن مشاهدتها على قناة بي إن سبورت 4.

معلق مباراة باريس سان جيرمان وبريست

سيتولى المعلق الرياضي جواد بادة مهمة التعليق الصوتي على شاشة بي إن سبورت لمباراة باريس سان جيرمان اليوم.

تشكيلة باريس سان جيرمان اليوم

يتوقع في مباراة اليوم أن يدخل مدرب باريس “لويس أنريكي” بالأسماء التالية:

حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – شكرينيار – لوكاس هيرنانديز.

الوسط: فابيان رويز – يوغارت – فيتينيا.

الهجوم: عثمان ديمبيلي – ماتياس راموس – مبابي.

وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي يتحدث عن تفاصيل مباراة باريس سان جيرمان وبريست، وقد قدمنا لكم كل المعلومات التي ترغبون بها حول اللقاء المرتقب اليوم.