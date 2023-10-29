موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقنوات الناقلة للمباراة مجانًا متاحة على جميع الأقمار الصناعية

عشاق النادي الأهلي والجماهير في القارة السمراء يبحثون في الوقت الحالي عن موعد مباراة الأهلي وصن داونز، حيث جولة من ضمن جولات السوبر الإفريقي، حيث الدور النصف النهائي من البطولة، وفي تقرير اليوم سنوضح لكم موعد المباراة والقناة الناقلة لها، فضلًا كونوا معنا.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

انطلقت بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم الفترة الماضية، وتأهلت الفرق إلى أن وصل كلًا من الأهلي وصن داونز إلى الدور النصف النهائي من البطولة، حيث من ضمن الفرق المؤهلة للدور النصف النهائي، والجدير بالذكر أن هذه المباراة سوف تكون يوم الأحد المقبل التاسع والعشرين من شهر أكتوبر من عام 2023، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة مساءـ حيث دورة الذهاب، بينما دور الإياب سوف يكوم يوم الأربعاء الأول من شهر نوفمبر من عام 2023.

القنوات الناقلة مباراة الأهلي وصن دوانز

وضحنا لكم موعد مباراة الأهلي وصن داونز القادمة في الدور النصف النهائي من الدوري الأفريقي لكرة القدم، وبالنسبة للقنوات الناقلة لهذا اللقاء، فقد أعلنت عدد من القنوات عن بثها لهذا اللقاء، حيث جاءت القنوات الناقلة اللقاء على النحو التالي:

قناة أون تايم سبورتس.

قناة أبو ظبي الرياضية.

مع العلم أن الدور الربع النهائي يواجه اليوم إنيمبا الوداد المغربي، وكذلك التردي يواجهه مازيمبي، ومن يتأهل إلى الدور النصف النهائي يواجه الأهلي أو صن داونز في الدور النهائي من البطولة، لذا نتمنى التوفيق لجميع الفرق، مع العلم أن الأهلي المصري أكثر الفرق المتأهلة لدوري أبطال إفريقيا.