يوم العلم الإماراتي 2023.. كلمات عن هذا اليوم المجيد وهل هو إجازة
في دولة الإمارات العربية المتحدة، يحتفل الشعب كل عام بيوم العلم، وهو واحد من أبرز المناسبات الرسمية في البلاد. يتم الاحتفال بهذا اليوم في أنحاء مختلفة من الدولة، ويتميز بالعديد من التقاليد الخاصة التي يتبعها الشعب الإماراتي.
يوم العلم الإماراتي 2023
يوم العلم هو مناسبة وطنية هامة في الإمارات، حيث يتم الاحتفال به في الثالث من نوفمبر من كل عام، يتم تنظيم العديد من الفعاليات الخاصة بهذه المناسبة بالتعاون مع المواطنين، مثل قيادة الناشط الوطني الإماراتي ورفع علم الدولة، وتشارك في هذه الفعاليات جميع مؤسسات الدولة.
حول يوم العلم الإماراتي
واحدة من التقاليد المميزة في يوم العلم هي رفع علم الإمارات أولاً. يتم رفع العلم الوطني في هذا اليوم الخاص، ويشارك في هذا الفعل جميع المواطنين والمقيمين والمؤسسات الحكومية. يعبر رفع العلم عن الفخر والانتماء للدولة ورمز الوحدة بين شعب الإمارات.
إجازة يوم العلم الإماراتي 2023
يوم العلم هو عطلة رسمية في الإمارات لعام 2023، يعد هذا اليوم واحدًا من الأعياد الوطنية الهامة في البلاد، ويتم الاحتفال به في الثالث من نوفمبر.
متى يوم العلم الإماراتي 2023؟
في العام الحالي، يوافق يوم العلم يوم الخميس الموافق 3 نوفمبر 2023، ويجدر الإشارة أيضًا إلى أن الحكومة الإماراتية لا تمنح إجازة رسمية في هذا اليوم، حيث يتم الاحتفال بالعلم الذي رفعه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في 2 ديسمبر 1971، وقد دعا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية لرفع علم الدولة في الساعة 11 صباحًا في يوم الخميس الموافق 3 نوفمبر 2023.
كلمة عن يوم العلم الإماراتي
- بالفخر والاعتزاز يحتفل الإماراتيون بيوم العلم، فهو يوم يجعل قلوبنا تنبض بالفرح والوفاء لوطننا العزيز.
- هذا اليوم يشع بروح الوحدة والتلاحم، حيث يتجمع الجميع تحت راية واحدة، ترفرف في سماء الإمارات بكل جمال وألق.
- علمنا العزيز هو رمز للعزة والكرامة، يجسد قوة وعزيمة شعبنا العظيم.
- في هذا اليوم، نتذكر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الدفاع عن هذا العلم ووطنهم، ونفخر بتضحياتهم العظيمة.
- إننا نستذكر تاريخنا العريق وإنجازاتنا الكبيرة، ونتعهد بأن نحافظ على رمزية العلم ونعمل بجد لبناء مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.
- يوم العلم هو يوم الوفاء والامتنان، حيث نعبر عن شكرنا العميق لقادتنا الحكماء وشعبنا الوفي الذي ساهم في بناء وتطوير دولتنا الحديثة.
- فليعاش علمنا العزيز ولتعاش الإمارات، ولتظل شمس العلم تشرق في سماء الوطن، مضيئة دربنا نحو المستقبل الزاهر.