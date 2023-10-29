يوم العلم الإماراتي 2023.. كلمات عن هذا اليوم المجيد وهل هو إجازة

في دولة الإمارات العربية المتحدة، يحتفل الشعب كل عام بيوم العلم، وهو واحد من أبرز المناسبات الرسمية في البلاد. يتم الاحتفال بهذا اليوم في أنحاء مختلفة من الدولة، ويتميز بالعديد من التقاليد الخاصة التي يتبعها الشعب الإماراتي.

يوم العلم الإماراتي 2023

يوم العلم هو مناسبة وطنية هامة في الإمارات، حيث يتم الاحتفال به في الثالث من نوفمبر من كل عام، يتم تنظيم العديد من الفعاليات الخاصة بهذه المناسبة بالتعاون مع المواطنين، مثل قيادة الناشط الوطني الإماراتي ورفع علم الدولة، وتشارك في هذه الفعاليات جميع مؤسسات الدولة.

حول يوم العلم الإماراتي

واحدة من التقاليد المميزة في يوم العلم هي رفع علم الإمارات أولاً. يتم رفع العلم الوطني في هذا اليوم الخاص، ويشارك في هذا الفعل جميع المواطنين والمقيمين والمؤسسات الحكومية. يعبر رفع العلم عن الفخر والانتماء للدولة ورمز الوحدة بين شعب الإمارات.

إجازة يوم العلم الإماراتي 2023

يوم العلم هو عطلة رسمية في الإمارات لعام 2023، يعد هذا اليوم واحدًا من الأعياد الوطنية الهامة في البلاد، ويتم الاحتفال به في الثالث من نوفمبر.

متى يوم العلم الإماراتي 2023؟

في العام الحالي، يوافق يوم العلم يوم الخميس الموافق 3 نوفمبر 2023، ويجدر الإشارة أيضًا إلى أن الحكومة الإماراتية لا تمنح إجازة رسمية في هذا اليوم، حيث يتم الاحتفال بالعلم الذي رفعه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في 2 ديسمبر 1971، وقد دعا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية لرفع علم الدولة في الساعة 11 صباحًا في يوم الخميس الموافق 3 نوفمبر 2023.

كلمة عن يوم العلم الإماراتي