“لحظة بلحظة” مباراة الأهلي وصن داونز اليوم على ON TIME SPORT

ترغب جماهير كرة القدم في مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز اليوم في دوري السوبر الإفريقي 2023، لذا سنقدم لكم القنوات الناقلة للمباراة وموعدها، حيث يتوجب على المارد الأحمر أن يواجه صن داونز في مباراة الذهاب خارج أرضه في جنوب إفريقيا، وستقام اللقاء في فترة ما بعد الظهر في إطار نصف نهائي الدوري الإفريقي.

توقيت مباراة الأهلي وصن داونز

وفي إطار منافسات دوري السوبر الإفريقي 2023، ستقام المباراة اليوم بين الفريق الأول لكرة القدم في نادي الأهلي وصن داونز، وستنطلق المباراة على ملعب ستاد لوفتوس فيرسفيلد، حيث سيكون الأهلي ضيفًا على صن داونز، ويوافق اليوم الأحد الموافق 29 أكتوبر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز في دوري السوبر الإفريقي 2023، صمن عدة قنوات تقوم بنقل المباراة بشكل حصري للجماهير في الوطن العربي، ومن بين هذه القنوات القنوات التي تعرض المباراة حصريًا هي قنوات أون تايم سبورتس (OnTime Sports) وقنوات أبوظبي الرياضية (AD Sports)، بالإضافة إلى القنوات الرياضية السعودية (SSC).

تشكيلة نادي الأهلي اليوم

فيما يلي التشكيل المتوقع لفريق الأهلي في مباراته المرتقبة أمام صن داونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا اليوم. يواجه المدرب مارسيل كولر تحديًا كبيرًا، حيث يسعى لتحقيق الفوز في أول مواجهة له ضد هذا الفريق الجنوب إفريقي.

– حراسة المرمى: محمد الشناوي.

– الدفاع: محمد هاني، أيمن أشرف، رامي ربيعة، علي معلول.

– الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، عبد الله السعيد، حسين الشحات، محمد مجدي “أفشة”.

– الهجوم: محمود كهربا.

ومن المتوقع أن يقدم الأهلي أداءً قويًا في هذه المباراة المهمة، حيث يسعى للتأهل إلى المباراة النهائية والتنافس على اللقب القاري.