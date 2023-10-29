مباراة الأهلي وصن داونز الآن على قناة أون تايم سبورت بصوت وجودة عالية وتردد القناة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لخوض مواجهة هامة بعد لحظات أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي في إطار مباراة الذهاب من الدور النصف نهائي من بطولة الدوري السوبر الأفريقي في المباراة التي يسعى فيها المارد الأحمر للفوز وحصد الثلاث نقاط الهامة للغاية قبل مباراة العودة في القاهرة، حيث تعتبر مباريات النادي الأهلي امام نادي صن داونز من أقوى المواجهات داخل أفريقيا والتي ينتظرها عشاق كرة القدم في كل مكان.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 على نايل سات

يرغب العديد من مشجعي النادي الأهلي في معرفة تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة النادي الأهلي امام فريق صن داونز الجنوب أفريقي اليوم في المباراة التي سوف تقام في تمام الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة بتعليق أيمن الكاشف ولذلك سنتعرف فيما يلي على تردد القناة.

القمر الصناعى : نايل سبورت

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

يسعى النادي الاهلي في هذه المباراة للفوز وحصد الثلاث نقاط الهامة للغاية لمساعدته في الفوز بتلك البطولة التي تقام لأول مرة في تاريخها ويعتبر النادي الاهلي هو السيد الالقاب الافريقيه في القاره حيث حقق لقب دوري أبطال افريقيا 11 مرة كأكثر الأندية الأفريقية تحقيقا للقب مبتعدًا عن منافسي، ولذلك يرغب في الفوز بتلك البطولة ليكون أول نادي داخل افريقيا يفوز بها ضد منافس قوي للغاية وهو نادي صن داونز الجنوب أفريقي.